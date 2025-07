Belen Rodriguez torna a far parlare di sé, e questa volta il cuore è di nuovo protagonista. Dopo settimane di silenzio e voci di corridoio, la showgirl argentina è stata paparazzata al mare in dolce compagnia… ma non con un volto nuovo. Le foto parlano chiaro: accanto a lei c’è un ex volto noto di Uomini e Donne. È forse lui il misterioso fidanzato di cui tanto si è parlato?

Belen, svelato il fidanzato misterioso? Fotografata al mare con l’ex UeD

Belen

Rodriguez aveva annunciato una vacanza all’insegna della tranquillità, dedicata solo a se stessa e ai suoi figli, Santiago e Luna Marì. Dopo la chiusura definitiva con Stefano De Martino e la separazione da Antonino Spinalbese, la showgirl sembrava decisa a prendersi una pausa dal caos sentimentale e dai riflettori, definendosi ironicamente “single e casta” in un’intervista a Chi.

Così, la vacanza in Sardegna si stava dipingendo come una parentesi rigenerante. Eppure, il silenzio è durato poco: prima le voci di un presunto flirt con il cantante Olly, poi le nuove immagini che la ritraggono sorridente e complice con un volto noto di Uomini e Donne, Andrea Foriglio.

Chi è Andrea Foriglio: dal dating show al cuore di Belen?

Classe 1993, osteopata e influencer con oltre 85mila follower su Instagram, Andrea Foriglio è noto per la sua partecipazione alla stagione 2022/2023 di Uomini e Donne, dove ha corteggiato l’ex tronista Nicole Santinelli, senza però essere scelto.

Oggi è tornato sotto i riflettori grazie ad alcune immagini diffuse da Deianira Marzano, in cui appare accanto a Belen in atteggiamenti spensierati e una certa intesa che ha subito acceso i sospetti. Le foto, condivise in rete, lo ritraggono mentre interagisce anche con la piccola Luna Marì, lasciando intendere una possibile frequentazione.

Foriglio, in passato legato brevemente a Guendalina Canessa, è molto apprezzato tra i VIP. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata, ma il clima bollente della Sardegna potrebbe aver fatto nascere qualcosa di più di una semplice amicizia.