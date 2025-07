L’incontro a sorpresa: Belen, Stefano De Martino e Caroline Tronelli si trovano per caso nello stesso ristorante a Porto Cervo.

Un incontro che ha subito catturato l’attenzione dei presenti e dei fan sui social: Belen Rodriguez, Stefano De Martino e la nuova fiamma di lui si sono ritrovati nello stesso ristorante in una serata carica di tensione. Dopo settimane di rumors e voci sulla loro vita privata, questo momento a sorpresa ha acceso i riflettori su un triangolo sentimentale che continua a far parlare.

Ma cosa è successo davvero durante questo incontro? Ecco tutti i dettagli e la reazione dei protagonisti.

Chi è Caroline Tronelli, la nuova fiamma di Stefano De Martino

Caroline Tronelli è una giovane napoletana di 22 anni che ha recentemente attirato l’attenzione dei media per la sua presunta relazione con il conduttore televisivo Stefano De Martino.

Figlia di una facoltosa famiglia di imprenditori, Caroline è la figlia di Stefano Tronelli, fondatore della Tron Group Holding, una società di consulenza strategica per grandi marchi italiani. Suo fratello, Francesco Tronelli, è CEO di North Beachwear, un marchio di moda specializzato in abbigliamento balneare di fascia alta.

Pur avendo legami familiari con il mondo della moda, Caroline resta riservata sui social, dove condivide soprattutto foto di viaggi e momenti di relax. Il suo profilo Instagram è pubblico, ma con poche informazioni personali. Ha una figlia di circa un anno, di nome Vittoria.

Incontro al ristorante tra Belen, De Martino e la nuova fiamma: ecco come è andata

Stefano De Martino si sta godendo una pausa in Sardegna insieme alla sua presunta fidanzata, Caroline Tronelli. Proprio durante questa vacanza, il conduttore si sarebbe trovato faccia a faccia con l’ex moglie, Belen Rodriguez. L’incontro, avvenuto in un noto ristorante di Porto Cervo, ha creato un momento piuttosto delicato, con la showgirl argentina che ha incrociato la nuova fiamma di Stefano in una situazione decisamente imbarazzante. A rilanciare la notizia di questo sorprendente incontro è il settimanale Oggi.

Secondo il magazine, Stefano De Martino si trovava nel ristorante con Caroline Tronelli, la sua nuova fiamma di cui sono emerse alcune foto diffuse da Diva e Donna. La presenza di Belen avrebbe creato un momento di imbarazzo, ma il conduttore avrebbe gestito la situazione con classe, salutando l’ex moglie con un caloroso abbraccio prima di tornare al tavolo in compagnia della fidanzata e dei suoi genitori. Tuttavia, a fine serata, la showgirl argentina avrebbe salutato De Martino con un bacio, lanciando uno sguardo tutt’altro che amichevole verso Caroline.