L'ex gieffina è ricoverata all'ospedale di Bergamo e starebbe per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico.

Martina Nasoni, ex concorrente del Grande Fratello, ha pubblicato su Instagram un messaggio che ha allarmato i tanti fan. La 27enne sta per essere sottoposta a un trapianto di cuore?

Martina Nasoni ricoverata in ospedale a Bergamo

C’è preoccupazione per Martina Nasoni, speaker di RDS ed ex concorrente, nonché vincitrice, del Grande Fratello 16, in quanto ricoverata in ospedale a Bergamo.

La 27enne ha pubblicato un lungo messaggio sui social, facendo intendere che a breve dovrà subire un delicato intervento chirurgico, probabilmente un trapianto al cuore. Martina, ricordiamo, soffre di cardiomiopatia ipertrofica, ovvero una malattia congenita che ha ereditato dalla madre e che l’ha costretta, a soli 12 anni, a portare un pacemaker. Ma ecco le parole di Martina Nasoni.

“Sto per ricevere un dono”, Martina Nasoni in ospedale per un trapianto di cuore?

Martina Nasoni ha postato su Instagram un lungo post, lasciando intendere che probabilmente dovrà essere operata per un trapianto di cuore. Ma ecco le sue parole: “ci sono attimi che segnano per sempre il nostro cammino, il mio sta per arrivare. Ripenso alla mia vita, ripenso agli ultimi quattro mesi, a questa attesa infinita che ora è giunta al termine. Questo cuore è stato grande e per sempre gli sarà grata per avermi accompagnata fino a qua.” Infine l’ex gieffina ha aggiunto: “in questi giorni, rivolgete un pensiero a me, una preghiera, è arrivato il momento di accogliere un grande dono. Quando tutto sembra finire, in realtà sta solo ricominciando.”