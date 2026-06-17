Soggiorno di charme a Nova Levante: l’estate tra relax e Dolomiti in Val d’Ega

Siamo in Val d’Ega (Eggental), perfetto punto di partenza per esplorare i massicci del Catinaccio e del Latemar, oltre che per raggiungere il vicinissimo Lago di Carezza. Qui il paesaggio alpino si sposa con servizi turistici di prim’ordine: la scelta ideale per una vacanza nella natura, senza rinunciare a un comfort di alto livello.

Soggiornare a Nova Levante

Mettere a fuoco la struttura giusta è sempre il primo tassello di una vacanza perfetta. Visto che è sempre meglio andare sul sicuro, tra i migliori hotel a Nova Levante c’è senz’altro il Friedrich, boutique hotel adults only 14+ che punta su un’ospitalità attenta e personalizzata.

La struttura si caratterizza per un numero contenuto di camere e per un’impostazione che privilegia la tranquillità del soggiorno. Il contatto diretto con i “padroni di casa”, Katja e Christof, coadiuvati dai figli Konstantin e Annalena, contribuisce a rendere l’esperienza più personale rispetto ai tradizionali format alberghieri, con un’attenzione particolare alle esigenze degli ospiti durante tutta la permanenza. La scelta della formula adults only 14+ è in funzione di un ambiente orientato alla quiete, pensato per coppie, viaggiatori individuali od ospiti che preferiscono un contesto tranquillo e riservato.

Wellness e Infinity Pool con vista Dolomiti

Al Friedrich, il cuore del relax si concentra nell’area wellness, dominata da una spettacolare Infinity Pool. La vasca sembra tuffarsi direttamente tra le Dolomiti, con un panorama che cambia a seconda delle ore del giorno e dei giochi di luce sulle pareti di roccia.

Oltre alla piscina, l’area benessere offre saune, bagno turco e cabina a infrarossi. Più che una semplice sequenza di trattamenti, l’hotel propone veri e propri rituali rigenerativi, pensati per riappropriarsi del proprio tempo e rallentare i ritmi sfruttando la dimensione più lenta degli spazi.

Un approccio attento alla sostenibilità

La gestione quotidiana del Friedrich poggia su un pilastro preciso: l’attenzione alla sostenibilità. Si tratta di scelte concrete volte a ridurre l’impatto ambientale, mantenendo la struttura in perfetta armonia con il contesto naturale della Val d’Ega. Un modello di ospitalità essenziale e intelligente, che tutela l’ambiente alpino circostante e valorizza il territorio.

La Val d’Ega tra natura, escursioni e lago di Carezza

Soggiornare a Nova Levante permette di muoversi facilmente tra le attrazioni più famose del territorio. In pochi minuti ci si ritrova sulle sponde del Lago di Carezza o ai piedi dei sentieri del Catinaccio e del Latemar.

La rete escursionistica estiva in Val d’Ega è particolarmente versatile. I tracciati variano dalle passeggiate pianeggianti adatte a tutti fino alle vie più tecniche per escursionisti esperti. Grazie a impianti di risalita efficienti e rifugi ben distribuiti, pianificare le uscite è semplicissimo, anche per chi ha solo pochi giorni a disposizione. Il vero valore aggiunto di una vacanza qui sta proprio in questo equilibrio: esplorare la montagna di giorno e staccare la spina la sera, immersi nel silenzio del proprio hotel.