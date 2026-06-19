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L'oroscopo del weekend 20-21 giugno 2026: le previsioni segno per segno

L'oroscopo del weekend 20-21 giugno 2026: le previsioni segno per segno

Cosa riservano le stelle questo fine settimana? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamolo insieme.

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Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 20 e 21 giugno 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo weekend 20-21 giugno 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati del weekend del 20 e 21 giugno 2026 sono Gemelli, Leone e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Vergine e Pesci.

Oroscopo weekend 20-21 giugno 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo del weekend del 20 e 21 giugno 2026 per ogni segno zodiacale:

  • Ariete: dopo una settimana nel complesso serena, in arrivo due giorni caratterizzati dal malumore e dalla stanchezza, che potrebbero ripercuotersi sulle vostre relazioni interpersonali.
  • Toro: weekend a due facce, sabato sarò una giornata complicata e ricca di imprevisti e contrattempi. Domenica invece torna il sereno, giornata all’insegna del divertimento con gli amici di sempre.
  • Gemelli: ottimo fine settimana in vista! Passione e romanticismo saranno al centro delle due giornate, con possibili sorprese da parte del partner domenica pomeriggio!
  • Cancro: fine settimana sottotono, il caldo potrebbe mettervi si cattivo umore e costringervi a cambiare i vostri piani. Domenica sera però tanta fortuna per tutti voi.
  • Leone: weekend nel complesso molto positivo, fatto di piccole cose ma tutte positive.

    Domenica giornata da trascorrere assieme agli amici di sempre, tra divertimento e relax.

  • Vergine: weekend difficile, nervosismo e stanchezza saranno protagonisti entrambi i giorni e potrebbero crearvi dei problemi con i familiari e con il partner.
  • Bilancia: fine settimana a due facce, sabato sarà una giornata molto positiva, piena di sorprese, domenica invece la stanchezza prenderà il sopravvento e avrete poca voglia di uscire.
  • Scorpione: fine settimana nel complesso tranquillo, da dedicare al riposo e a ricaricare le energie in vista delle prossime settimane che saranno molto impegnative.
  • Capricorno: ottimo fine settimana in vista, con tanto divertimento assieme agli amici di sempre. Domenica soprattutto sarà una giornata molto fortunata, sorpresa in arrivo?
  • Acquario: sia sabato che domenica saranno due giornata nel complesso serene da trascorre tra riposo, relax e anche del sano divertimento, magari al mare!
  • Pesci: weekend sottotono all’insegna di stanchezza e nervosismo. Attenzione in particolare alla giornata di sabato con possibili discussioni con il proprio partner.
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