Scopriamo insieme l’oroscopo per il weekend del 21 e 22 marzo 2026, per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 21 e 22 marzo 2026 sono Leone, Capricorno e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Vergine e Pesci.

Ecco l’oroscopo per il weekend del 21 e 22 marzo 2026 per ogni segno zodiacale:

Ariete: fine settimana all’insegna del divertimento assieme agli amici di sempre. Siete di ottimo umore e in contagerete chi vi starà accanto. Attenzione solo a un pò di nervosismo sabato sera.

Toro: weekend sottotono, la stanchezza accumulata nel corso della settimana si farà sentire, tanto che vi spingerà a cambiare i vostri programmi. Attenzione anche a litigi con il partner.

Gemelli: fine settimana a due facce, se sabato sarà una giornata davvero no, piena di imprevisti e contrattempi, domenica invece tornerà il sereno e alcuni di voi potrebbero anche ricevere una sorpresa dal partner.

Cancro: weekend nel complesso positivo e sereno, fatti di piccole ma importanti soddisfazioni e gioie personali. Ricordare però di dedicare anche il giusto tempo a prendervi cura di voi stessi.

Leone: che bel fine settimana vi attende! La fortuna sarò dalla vostra parte, tutto vi sembrerà andare nel modo che avete sempre desiderato. E’ tempo di fare un passo in avanti nella relazione?

Vergine: nervosismo e stanchezza saranno protagonisti di questo fine settimana. Attenzione anche alle relazioni interpersonali, il vostro cattivo umore infatti potrebbe far scoppiare litigi e discussioni.

Bilancia: fine settimana a due facce. Sabato sarà una giornata davvero super, con tanto divertimento e anche tanta passione. Domenica invece un pò di malumore nel pomeriggio.

Scorpione: nel complesso un fine settimana positivo, specie sul lavoro, con progetti che stanno finalmente per realizzarsi. Anche in amore nella coppia tutto procede a gonfie vele.

Sagittario: che bel fine settimana in vista! Nella coppia le cose non potrebbero andare meglio, tanto che alcuni di voi cominciano a pensare al grande passo. E’ arrivato il momento?

Capricorno: ottimo fine settimana in vista, soprattutto la giornata di sabato sarà davvero da incorniciare, con tante soddisfazioni personali e soprattutto una sorpresa inaspettata.

Acquario: weekend molto positivo, dopo un periodo no tutto sembra cominciare a girare per il verso giusto. Specie nella giornata di domenica le emozioni non mancheranno.