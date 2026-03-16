Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026 per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 16-22 marzo 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 16 al 22 marzo 2026 sono Ariete, Leone e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Vergine e Pesci.
Oroscopo settimana 16-22 marzo 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026 per ogni segno zodiacale:
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Ariete: super settimana in vista per chi è in coppia! L’amore va davvero a gonfie vele tanto che alcuni di voi si sentiranno finalmente pronti per il grande passo. Anche sul lavoro settimana positiva.
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Toro: settimana a due facce, così così per quanto riguarda l’amore, con possibili litigi e discussioni con il partner, positivo invece per il lavoro, con grandi soddisfazioni in vista.
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Gemelli: settimana complicata, specie dal punto di vista lavorativo con imprevisti e contrattempi che rischiano di rovinare tutto il lavoro svolto fino a qui.
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Cancro: settimana no per quanto riguarda la sfera sentimentale, con dubbi e incomprensioni che potrebbero far arrivare alla decisione di mettere fine alla relazione. Sul lavoro invece settimana positiva.
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Leone: ottima settimana in vista, specie dal punto di vista lavorativo con alcuni di voi che potrebbero ricevere una proposta lavorativa davvero inaspettata e super intrigante.
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Vergine: non sarà una settimana da ricordare, sul lavoro settimana difficile, piena di compiti difficili da portare a termine. In amore tensioni con il partner a causa di malintesi.
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Bilancia: settimana nel complesso positiva, anche se non mancheranno i contrattempi e gli imprevisti, specie per quanto riguarda la sfera lavorativa. Occhio a un eccessivo lavorativo nella seconda parte della settimana.
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Scorpione: se il lavoro va a gonfie vele, lo stesso non si può dire per quanto riguarda la sfera sentimentale, con i single che faticano a trovare la persona giusta, e chi è in coppia si trova di fronte ai malumori del partner.
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Sagittario: settimana così così, si alterneranno momenti super positivi, con soddisfazioni personali e forti emozioni, ad altri meno piacevoli, all’insegna di litigi con partner e colleghi.
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Capricorno: che bella settimana vi attende! L’amore va a gonfie vele, possibili sorprese a metà settimana da parte del partner! Anche sul lavoro tutto procede nel migliore dei modi.
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Acquario: una settimana di alti e bassi, con l’inizio molto positivo, specie in ambito affettivo, mentre la seconda parte della settimana sarà caratterizzata da malumore e nervosismo.
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Pesci: settimana no, con il partner i litigi e le discussioni potrebbero essere all’ordine del giorno, spesso per motivi di poco conto. Anche sul lavoro occhio alle tensioni con i colleghi.