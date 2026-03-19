Scopriamo insieme l’oroscopo per la giornata di domani, venerdì 20 marzo 2026, per ogni segno zodiacale.

La giornata di domani, venerdì 20 marzo 2026, coincide con l’equinozio di primavera. Per i segni di Fuoco sarà una giornata davvero super, grazie ai pianeti favorevoli e sì, a una buona dose di fortuna. Il segno più fortunato di domani, infatti, sarà proprio il Sagittario. Ma vediamo ora insieme le previsioni dettagliate per ogni segno.

Ecco l’oroscopo per la giornata di domani, venerdì 20 marzo 2026, per ogni segno zodiacale:

Ariete: è un periodo molto positivo, e anche la giornata di domani vi vedrà protagonisti, sia sul lavoro, sia in ambito sentimentale. I colleghi vi stimano e, attenzione, potreste ricevere una proposta di collaborazione davvero intrigante.

Toro: giornata sottotono, l’umore non sarà dei migliori specie a causa della tanta stanchezza accumulata durante la settimana lavorativa. Mai come in questo momento avete bisogno di una bella vacanza.

Gemelli: giornata difficile, specie sul lavoro. E’ da inizio settimana che vi vengono assegnati compiti difficile da portare a termine nei tempi stabiliti ma ricordate, chiedere aiuto non è simbolo di debolezza, anzi.

Cancro: non è stata una settimana semplice, specie dal punto di vista sentimentale, con litigi e discussioni che hanno messo in dubbio la relazione. Domani, tranquilli, sarà nel complesso una giornata positiva.

Leone: che bella giornata vi aspetta! Le stelle sono dalla vostra parte, tutto vi sembrerà possibile e, soprattutto, nessuno riuscirà a fermarvi. La vostra grinta ed energia sarà contagiosa.

Vergine: non sarà una giornata da ricordare particolarmente, sia sul lavoro sia a livello sentimentale, domani le cose non andranno come desiderate, con imprevisti e litigi improvvisi.

Bilancia: giornata così così, se la mattina inizierà all’insegna dell’entusiasmo e della voglia di fare, lo stesso non si può dire per il pomeriggio, dove gli imprevisti e i contrattempi vi metteranno i bastoni tra le ruote.

Scorpione: giornata no in amore, nella coppia le tensioni sono sempre più evidente, è ora di parlare apertamente e capire se siete ancora fatti l’uno per l’altra. Sul lavoro tutto ok.

Sagittario: a vincere il “premio” del segno più fortunato del giorno siete proprio voi! La fortuna vi accompagnerà per l’intera giornata ma, soprattutto, a partire dal pomeriggio, dove eventi in attesi vi faranno sentire al settimo cielo.

Capricorno: giornata positiva sotto tutti i punti di vista, anche se la stanchezza, specie a partire dal tardo pomeriggio, potrebbe farvi cambiare i programmi per la serata.

Acquario: domani il grande protagonista sarà il nervosismo, che potrebbe crearvi dei problemi sia con i colleghi sia con i vostri affetti più cari. Cercate di non prendervela per ogni piccola cosa.