Iran, Della Valle (M5S): “No al figlio dello Shah: la democrazia non si esporta con le bombe”

“Trovo fuorviante e inaccettabile l’idea di invitare il figlio dello Shah: quel regime non ha portato democrazia. E non credo che si possa migliorare un Paese esportando la democrazia con le bombe”. Lo ha detto l’eurodeputato Danilo Della Valle (Movimento 5 Stelle) a margine della commission...

“Trovo fuorviante e inaccettabile l’idea di invitare il figlio dello Shah: quel regime non ha portato democrazia. E non credo che si possa migliorare un Paese esportando la democrazia con le bombe”. Lo ha detto l’eurodeputato Danilo Della Valle (Movimento 5 Stelle) a margine della commissione Esteri, commentando il dibattito sulla delegazione iraniana. Della Valle ha espresso rispetto per l’opposizione che lavora per cambiare le condizioni interne, ma ha criticato l’idea di un cambiamento imposto dall’esterno “come stanno pensando di fare Stati Uniti e Israele.”

https://www.youtube.com/watch?v=BgXeQGa0WTA