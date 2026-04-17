Genovese (Unipol): "Con Icch ascoltiamo i giovani per innovare su mobilità e reputazione"

Genovese (Unipol): "Con Icch ascoltiamo i giovani per innovare su mobilità e...

Genovese (Unipol): "Con Icch ascoltiamo i giovani per innovare su mobilità e...

“I ragazzi sono la base sulla quale costruiamo il nostro futuro, sia come società italiana che come compagnia assicurativa. Avere l’occasione di dialogare con loro rappresenta per noi un arricchimento importante. Vorremmo chiedere loro di stupirci con idee nuove legate alla mobilità”. Ha dic...