Trattore si ribalta nel chietino, 69enne muore schiacciato ﻿

(Adnkronos) - Un uomo di 69 anni, Nicola Di Giuseppe, è morto ieri sera in un incidente agricolo avvenuto nelle campagne di località Selva, nel comune di Altino (Ch). L’uomo, pensionato ed ex dipendente di Acea, stava lavorando con un trattore dotato di trinciaerba nei terreni di proprietà qu...

(Adnkronos) – Un uomo di 69 anni, Nicola Di Giuseppe, è morto ieri sera in un incidente agricolo avvenuto nelle campagne di località Selva, nel comune di Altino (Ch). L’uomo, pensionato ed ex dipendente di Acea, stava lavorando con un trattore dotato di trinciaerba nei terreni di proprietà quando, intorno alle 19.15, il mezzo si è ribaltato in un’area leggermente irregolare a ridosso dei binari della ex Sangritana, schiacciandolo.

A dare l’allarme è stata la moglie, che intorno alle 20, non vedendolo rientrare, è andato a cercarlo e lo ha trovato esanime. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Lanciano e i carabinieri: per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sono in corso accertamenti sulla dinamica.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)