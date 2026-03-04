Terremoto sull'Etna di magnitudo 4.5: danni a edifici privati e scuole chiuse

La mattina del 4 marzo 2026 una forte scossa ha interessato l’area etnea. Alle 07:05 l’evento è stato registrato con magnitudo ML 4.5 e localizzato a circa 3 km a nord-ovest di Ragalna.

Il INGV ha stimato un ipocentro poco profondo, tra 3.8 e 4 km, sulla parte settentrionale del versante dell’Etna. La scossa è stata avvertita distintamente nel Catanese e in province limitrofe, tra cui il Messinese e il Siracusano.

L’evento ha generato preoccupazione tra la popolazione e ha attivato i canali di emergenza locali. Le autorità competenti hanno confermato l’apertura di monitoraggi sul territorio e il presidio delle strutture sensibili. Il monitoraggio sismico e gli aggiornamenti ufficiali restano attivi nelle prossime ore.

Prime conseguenze e segnalazioni dal territorio

Dalla sede comunale di Ragalna il sindaco Nino Caruso ha comunicato l’arrivo di circa 600 segnalazioni per danni importanti ed evidenti a edifici privati. I numeri descrivono una situazione diffusa e ancora in corso di valutazione. I vigili del fuoco e i tecnici della Protezione civile regionale stanno effettuando sopralluoghi per definire entità e distribuzione dei danni. Al momento delle prime comunicazioni ufficiali non risultano feriti segnalati alle autorità, dato che resta soggetto a conferme mentre proseguono le verifiche sul campo. Il monitoraggio sismico e gli aggiornamenti ufficiali restano attivi nelle prossime ore e le operazioni di valutazione saranno prioritarie per l’assegnazione degli interventi di emergenza.

Danno agli edifici pubblici e misure precauzionali

Le verifiche condotte sul Municipio di Ragalna hanno evidenziato danni non strutturali. Dopo il sopralluogo il palazzo comunale è stato dichiarato agibile, ma è temporaneamente interdetto al pubblico per motivi di sicurezza.

È stato attivato il Centro operativo comunale per coordinare interventi e comunicazioni con la popolazione. Le procedure seguono la prassi di tutela civile, che privilegia la sicurezza immediata quando l’evento sismico ha ipocentro superficiale e vicinanza ai centri abitati. Le attività di valutazione proseguiranno nelle prossime ore e determineranno le priorità per gli interventi di emergenza.

Scuole e servizi: sospensioni e controlli

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha disposto la sospensione delle lezioni per consentire verifiche rapide e complete sugli edifici scolastici. La misura riguarda l’intera giornata del 4 marzo 2026 e si inserisce nelle attività di controllo avviate dopo i primi sopralluoghi.

Le ispezioni puntano a verificare l’integrità delle strutture e a individuare eventuali criticità che possano mettere a rischio studenti e personale. Gli interventi prevedono accertamenti su impianti, murature e parti non strutturali, con priorità per gli immobili più esposti.

Diverse amministrazioni comunali della provincia hanno adottato misure analoghe e concordato ispezioni prioritarie sugli immobili pubblici e privati. La decisione è stata coordinata per limitare i rischi e razionalizzare le risorse tecniche disponibili.

Le attività di valutazione proseguiranno nelle prossime ore e determineranno le priorità per gli interventi di emergenza. Saranno comunicati gli esiti delle verifiche non appena saranno disponibili i rapporti tecnici.

Coordinamento della Protezione civile

Per garantire una risposta coordinata, la Protezione civile regionale ha attivato il servizio di emergenza telefonico per la raccolta sistematica delle segnalazioni dai Comuni interessati. Il flusso telefonico consente di definire una prima mappa delle situazioni più urgenti e di prioritizzare gli interventi sul territorio.

Le squadre operative utilizzano le informazioni raccolte per predisporre azioni mirate, che vanno dal supporto logistico e abitativo alle famiglie colpite fino alle verifiche tecniche su edifici e infrastrutture ritenuti potenzialmente compromessi. Contestualmente, è attivo un raccordo con i municipi per coordinare sopralluoghi e cantieri temporanei.

La presenza di testimonianze sui social, che riportano episodi di panico tra gli abitanti svegliati dalla scossa, ha indotto le autorità a includere anche interventi di assistenza psicologica tra le priorità operative. Le strutture di assistenza locale sono state informate e rimangono in stato di allerta per fornire sostegno immediato alle persone coinvolte.

Le autorità regionali mantengono il presidio delle aree interessate e aggiornano le istituzioni locali in tempo reale, in attesa dei rapporti tecnici che dettaglieranno gli esiti delle verifiche. L’attività di monitoraggio prosegue per consentire interventi tempestivi e mirati.

Caratteristiche geologiche e attività sismica successiva

L’area è nota per una sismicità diffusa connessa all’attività vulcanica dell’Etna e alle strutture tettoniche circostanti. Il fenomeno del 4 marzo 2026 si colloca in questo quadro geodinamico.

Dopo la scossa principale, le reti sismiche nazionali hanno registrato altri 7 eventi di assestamento con magnitudo comprese tra 2.7 e 1.2, secondo l’aggiornamento fornito nel corso della mattinata. Questi eventi minori sono tipici dopo scosse di media intensità e vengono monitorati per valutare eventuali evoluzioni.

Il monitoraggio prosegue per consentire interventi tempestivi e mirati e per aggiornare costantemente la valutazione del rischio sismico sull’area.

Interpretazione tecnica e raccomandazioni

Gli esperti dell’Ingv indicano che un ipocentro molto superficiale aumenta la percezione della scossa in superficie e il potenziale impatto sugli edifici. La vicinanza dell’ipocentro amplifica le sollecitazioni sulle strutture non rinforzate, con conseguente elevata probabilità di danni locali. Per questa ragione, le verifiche strutturali e i controlli sugli impianti pubblici e privati assumono carattere prioritario. Si raccomanda che le autorità locali mantengano presidi tecnici e procedure di segnalazione centralizzate per velocizzare la valutazione dei danni.

La situazione resta sotto osservazione: nelle prossime ore le reti di monitoraggio e le istituzioni competenti forniranno aggiornamenti. Proseguiranno i sopralluoghi tecnici e la raccolta sistematica di dati per definire il quadro completo dei danni e pianificare interventi di assistenza e ripristino. Il monitoraggio continuo consentirà inoltre di aggiornare la valutazione del rischio sismico e le priorità operative sul territorio.