É ormai trascorsa una settimana dal giorno della scomparsa di una 21enne sparita nel nulla e della quale è stato ad oggi rinvenuto solo il telefonino. Le autorità hanno deciso di diffondere le fotografie della giovane a tutte le questure e ai comandi dei carabinieri sul territorio nazionale, nell’ipotesi che la 21enne possa trovarsi anche a molta distanza dalla zona della sparizione, avvenuta nel Foggiano. Elena Rebeca Burcioiu, questo il nome della ragazza di origine rumena, è stata vista per l’ultima volta lungo la statale 16 tra Foggia e San Severo, nella zona di borgo La Rocca. Le indagini si stanno concentrando anche su un uomo, dopo che sono emersi alcuni episodi di molestie subiti dalla giovane e da un’amica.

Scomparsa Elena, 21 anni: ricerche a tutto campo, indizi e sospetti

Gli investigatori stanno lavorando a 360 gradi interpellando anche chi conosce bene Elena, la 21enne arrivata in Italia tre mesi fa assieme ad un’amica iniziando a lavorare nelle campagne del Foggiano come bracciante agricola. Nel tardo pomeriggio del 2 marzo è stata presentata proprio dalla connazionale una denuncia di scomparsa, la quale non riusciva più a mettersi in contatto con lei.

Immediatamente, con il coordinamento della prefettura di Foggia, sono state avviate le ricerche ed il relativo piano provinciale per le persone scomparse. Con indagini a tutto campo atte a definire gli ultimi spostamenti della giovane, il cui cellulare è stato trovato, abbandonato sul ciglio della strada, nel luogo dell’ultimo avvistamento. I periti stanno cercando di analizzarlo al fine di raccogliere indizi.

Elena scomparsa nel nulla: la descrizione della 21enne

Nel frattempo è stata fornita una descrizione della 21enne, capelli castani lunghi e lisci, alta 1 metro a 65, indossava scarpe nere e una maglia marrone l’ultima volta che è stata vista. Ed una serie di accertamenti sono in corso nei confronti di un uomo: questo dopo che l’amica ha rivelato che negli ultimi tempo le due sarebbero state oggetto di molestie nelle campagne. Le ricerche proseguono ininterrottamente nelle campagne della zona con diverse squadre al lavoro per setacciare, palmo a palmo, terreni, pozzi e casolari nonché vasconi irrigui.