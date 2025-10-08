Trovato morto Edoardo Segato: il ragazzo di Strà era scomparso da 2 giorni

Era il 6 ottobre quando la mamma aveva dato l’allarme per il figlio scomparso, informando le forze dell’ordine. Edoardo Segato era infatti uscito di casa e gli ultimi messaggi verso i familiari risalivano al giorno prima. È stato questo a mettere subito in tensione la famiglia che non ha aspettato e ha deciso di denunciarne immediatamente la scomparsa ai carabinieri.

L’appello è stato condiviso da tutta la comunità di Strà, compreso il primo cittadino, che sui social ha espresso vicinanza alla famiglia e ha inoltrato l’annuncio della scomparsa. Anche l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri è stato decisamente tempestivo: in poche ore le squadre delle province di Mira, Mestre e Padova si sono mobilitate con droni e professionisti speciali, nel tentativo di trovare in tempo il ragazzo.

Il termine delle ricerche

Le ricerche si sono concluse oggi intorno alle 14.30, nel modo più tragico possibile. Dopo due giorni di intense ricerche, il 24enne Edoardo Segato è stato infatti trovato senza vita tra Vigonza e Fiesso d’Artico, a pochi km da Strà.

Appena appresa la tragica notizia, tutta la comunità di Strà ed il sindaco, Andrea Salmaso, hanno espresso profondo cordoglio alla famiglia del giovane.

Per il momento, i motivi del decesso risulterebbero ancora ignoti ma si attende l’apertura di un fascicolo.