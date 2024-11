Max Pezzali interviene dopo la diffida al Comune di Pavia e ribadisce il legame forte che lo unisce a Mauro Repetto: “Fosse per me, oltre al premio San Siro di Pavia, a Mauro darei anche un Grammy per l’importanza che ha avuto nella mia vita”, ha affermato Pezzali. Il cantante avrebbe diffidato il comune di Pavia, intento a premiare Repetto sulla scia del successo della serie Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883. Il rischio paventato dai legali di attribuire il premio solo a Repetto rischierebbe di escludere Pezzali.

Max Pezzali dopo la diffida al Comune di Pavia pubblica sui social una foto con Repetto

Il cantante Max Pezzali sui social ha pubblicato una foto che lo ritrae sorridente con Repetto: “Nonostante quello che sta cominciando a girare in rete, il legame tra me e Mauro è indistruttibile, sancito da quelle canzoni che ormai sono più vostre che nostre. A noi piacciono le birre scure e le moto da James Dean, non quelle stronzate che si dicono nei film”.

Max Pezzali e quel premio già assegnato che non permette il bis

Secondo i legali Lucia Maggi e Domenico Capra “dopo un brevissimo periodo di tempo Repetto ha preso una strada diversa lasciando solo Max Pezzali a rappresentare gli 883”. Il comune di Pavia per ora però per ora rimane sulla sua posizione e per lunedì è attesa la ratifica dei premi in consiglio comunale. Inoltre, Pezzali avrebbe già ricevuto il premio ”San Sirino” 29 anni fa, evento che ne escluderebbe una rassegnazione.