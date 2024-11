Repubblica ha intervistato Emma Bonino, fondatrice di +Europa, tornata a casa dopo un lungo ricovero in ospedale per problemi cardio-respiratori. Arriva l’annuncio a sorpresa dell’esponente politica.

Emma Bonino: le dimissioni dall’ospedale e la pausa dalla politica

Il 17 ottobre Emma Bonino è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Santo Spirito di Roma, a causa di difficoltà respiratorie; questa mattina è arrivata la notizia delle dimissioni.

Nell’intervista rilasciata a Repubblica parla delle due settimane in ospedale per una crisi cardio-respiratoria:

“Quando si sta male è chiaro che le questioni essenziali della vita e della morte emergono con più forza“.

La leader politica dichiara di aver avuto molta paura, facendo un annuncio inaspettato sul suo futuro:

“Mi sono spaventata davvero e questa volta mi prendo una tregua dalla politica“.

I prossimi obiettivi politici di Emma Bonino

Intervistata da Repubblica, Emma Bonino ha sottolineato che il suo impegno per i diritti civili proseguirà, oltre ai temi come la cittadinanza, con il referendum promosso anche da +Europa previsto tra aprile e giugno 2025, e il fine vita. Tuttavia, ha preferito non commentare questioni politiche accadute in questi giorni, come la sconfitta del centrosinistra in Liguria:

“Per ora niente polemiche politiche, prima devo badare alla mia salute e riprendermi e perciò mi dedico a curarmi. C’è un tempo per tutte le cose. Comunque a Renzi non ho niente da dire, né lui a me”.

Sul fronte americano, esprime chiaramente il suo sostegno a Kamala Harris, avvertendo che una vittoria di Trump potrebbe portare a un ribaltamento dei principi democratici.

Emma Bonino e la salute

Bonino ha dichiarato che, attualmente, la sua priorità è tornare in salute. Ha spiegato che, dopo il ricovero nella terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito, è stata trasferita in una clinica dove ha iniziato la riabilitazione cardio-respiratoria: