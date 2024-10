Emma Bonino, esponente di Più Europa, è stata ricoverata giovedì pomeriggio, 17 ottobre, a causa di difficoltà respiratorie. Necessario il trasferimento presso il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Santo Spirito di Roma. Le sue condizioni di salute oggi.

L’ufficio stampa di Più Europa, interpellato dall’ANSA, ha fatto sapere che Emma Bonino sta meglio:

“Sta rispondendo bene alle terapie ed oggi risulta in netto miglioramento “.

La situazione sarà monitorata in maniera costante dal personale medico, ma le prime notizie fanno sperare in una rapida ripresa dell’esponente politica.

La notizia del ricovero ha destato molta preoccupazione tra gli elettori vicini al partito Più Europa, ma non solo. Tanti gli auguri di pronta guarigione arrivati dagli esponenti politici:

“Auguri di pronta guarigione a Emma Bonino, la aspettiamo a difendere i diritti come ha sempre fatto,” ha dichiarato Elly Schlein , segretaria del Pd, durante la direzione del partito.

Carlo Calenda, segretario di Azione, ha aggiunto:

Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie, ha espresso vicinanza:

“Auguri di pronta e completa guarigione all’amica e collega Emma Bonino, da anni impegnata in una battaglia comune contro il tumore. Spero di rivederla al più presto, nuovamente in prima fila per combattere le sue battaglie politiche al servizio dei cittadini e del Paese.”