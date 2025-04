Un lungo pellegrinaggio di fede e rispetto

Oltre 250.000 persone si sono radunate in questi giorni per rendere omaggio a Papa Francesco, un Pontefice che ha toccato i cuori di molti. Nonostante le difficoltà, come il caldo e la pioggia, la folla ha dimostrato un affetto incondizionato, un vero e proprio fiume di gente che ha voluto dare l’ultimo saluto.

Le preghiere e le lacrime si sono mescolate a momenti di gioia, perché, in fondo, ciò che più piaceva a Francesco era ridere e condividere la gioia con gli altri.

Funerali storici in Piazza San Pietro

Domani, Piazza San Pietro si trasformerà in un luogo di commemorazione, con oltre 200.000 persone attese per i funerali. La macchina della sicurezza è già in movimento, pronta a gestire l’afflusso di fedeli e dignitari provenienti da tutto il mondo. Sarà un corteo funebre senza precedenti, con la bara visibile a tutti, seguita da cardinali e autorità, in un lento e rispettoso cammino attraverso il centro di Roma. Questo evento rappresenta non solo la fine di un pontificato, ma anche un momento di riflessione sull’eredità spirituale che Francesco lascia alla Chiesa e al mondo.

Un rito carico di significato

La giornata di oggi si è conclusa con la chiusura della bara, un rito solenne che racchiude significati profondi. L’apposizione del bianco velo di seta e l’inserimento della borsa con le monete del pontificato sono gesti antichi che suggellano la fine materiale di un’epoca. Tra le ultime persone a salutare Francesco ci sono stati volti noti e meno noti, da familiari a figure internazionali come il Premio Nobel Mohamed Yunus. La presenza di autorità, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente argentino Javier Milei, evidenzia l’impatto globale del Pontefice.

Un’eredità di pace e giustizia

Francesco ha sempre lottato per la pace e la giustizia sociale, e il suo funerale sarà un momento di incontro tra diverse culture e religioni. Nonostante l’assenza di rappresentanti russi, la presenza di delegazioni israeliane e palestinesi testimonia il suo impegno per la riconciliazione. I poveri e i bisognosi, che lui ha sempre considerato amici, saranno presenti per onorare un uomo che ha dedicato la sua vita a servire gli ultimi. La sua eredità vivrà nei cuori di coloro che ha toccato, e il suo messaggio di amore e compassione continuerà a risuonare nel mondo.