Il mondo della moda piange oggi una delle sue figure più iconiche, Giorgio Armani è morto a 91 anni. Un maestro dello stile italiano, ammirato in tutto il pianeta, ci ha lasciato, segnando la fine di un’era. La sua influenza resterà indelebile nelle passerelle, nel cinema e nel cuore di chi ha seguito la sua visione elegante e senza tempo.

La carriera e l’eredità di Giorgio Armani

Nato a Piacenza nel 1934, Giorgio Armani è cresciuto in una famiglia semplice, trasferendosi a Milano nel 1949. Dopo gli studi scientifici e un periodo universitario in Medicina, la moda lo conquistò definitivamente: iniziò come vetrinista alla Rinascente, per poi collaborare con Nino Cerruti e successivamente lanciare le prime collezioni a suo nome. Nel 1975 fondò insieme a Sergio Galeotti la casa di moda che porta ancora oggi il suo nome, portando l’eleganza italiana ai vertici internazionali. Con il suo stile sobrio e innovativo, Armani ha rivoluzionato il concetto di completo maschile e femminile, rendendo celebri capi destrutturati e linee fluide. Le sue creazioni hanno vestito star di Hollywood come Richard Gere, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio e Cate Blanchett, e hanno consolidato la sua fama anche sul red carpet. Appassionato di sport e cultura, ha guidato la squadra di basket Olimpia Milano e ricevuto riconoscimenti accademici, confermando la sua influenza non solo sulla moda ma anche sul lifestyle globale. La sua eredità rimane intatta, tra alta sartoria, linee sportive e innovazioni che continueranno a ispirare generazioni future.

La morte di Giorgio Armani: la nota ufficiale dell’azienda

Si è spento oggi, giovedì 4 settembre 2025, Giorgio Armani, l’indiscusso maestro della moda italiana, all’età di 91 anni. Malato da tempo, lo stilista aveva compiuto gli anni lo scorso 11 luglio e già nei mesi precedenti la sua assenza alle sfilate milanesi aveva destato preoccupazione. Da sempre presente in prima fila agli show della sua maison, Re Giorgio — così lo chiamavano ammiratori e collaboratori — aveva lasciato temporaneamente il palcoscenico per curare la salute. La maison Armani ha confermato che, dopo un periodo di convalescenza a casa, Armani aveva preferito dedicarsi al recupero delle forze, affidando temporaneamente la conduzione delle sfilate al fidato Leo Dell’Orco. La camera ardente sarà aperta a Milano il 6 e 7 settembre, mentre i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata, secondo le sue volontà.