Giorgio Armani non sarà presente alle sfilate delle sue linee Emporio e Giorgio Armani previste in questi giorni a Milano. Il celebre stilista, 89 anni, è attualmente a casa in convalescenza dopo un recente ricovero in ospedale a Milano. Una decisione che lo terrà lontano dal consueto saluto finale in passerella, momento simbolico e molto atteso durante la Milano Fashion Week.

Giorgio Armani sarà assente alle prossime sfilate: ecco chi lo sostituirà

A chiudere le sfilate e a salutare il pubblico sarà Leo Dell’Orco, direttore creativo delle linee uomo. Originario di Bisceglie, in Puglia, si è trasferito a Milano all’età di dieci anni, dove ha conseguito il diploma al Liceo Leonardo Da Vinci nel 1953. La sua lunga carriera nel mondo della moda ha preso slancio con l’ingresso nella Maison Giorgio Armani, realtà nella quale da oltre 45 anni è responsabile dell’identità stilistica delle collezioni maschili.

Giorgio Armani ricoverato e in convalescenza: gli aggiornamenti sul suo stato di salute

Giorgio Armani non sarà presente alle prossime sfilate delle sue collezioni. Attualmente in fase di recupero, lo stilista seguirà gli appuntamenti della Milano Fashion Week dalla propria abitazione. L’assenza riguarderà sia l’evento dedicato a Emporio Armani, previsto per domani, sia quello della linea Giorgio Armani, in calendario per lunedì 23 giugno.

A comunicarlo è stata la maison con una nota ufficiale:

“Il signor Armani – che compirà 91 anni il prossimo 11 luglio – è a casa e sta bene, ma preferisce recuperare le forze in vista dei prossimi appuntamenti parigini”.

Secondo quanto emerso, nelle scorse settimane il fondatore della casa di moda era stato sottoposto ad alcuni accertamenti clinici, che avevano reso necessario un breve ricovero presso la casa di cura La Madonnina di Milano.