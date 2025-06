Dopo le indiscrezioni delle ultime ore sul possibile ingresso di Barbara D’Urso in Rai, le novità riportate da Adnkronos sembrano smentire questa ipotesi. Durante l’incontro odierno con il consiglio di amministrazione, infatti, il nome della celebre conduttrice non sarebbe emerso. Ecco cosa c’è dietro a questo cambio di programma.

Barbara D’Urso e il ritorno in Rai

Nelle scorse ore si era diffusa la notizia di un possibile colpo di scena per la stagione televisiva 2025/2026, con il grande ritorno di Barbara D’Urso in Rai. Secondo un’indiscrezione rilanciata da Davide Maggio, il nome della conduttrice sarebbe stato inserito nella bozza dell’offerta tv 2025/2026, destinata a essere discussa in consiglio di amministrazione, seppur in modo informale. Si parlava di uno show in prima serata, con un programma di otto puntate in onda il venerdì a partire da gennaio.

Barbara D’Urso e la Rai, trattative naufragate? Svelato il retroscena

Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, però, il suo nome non figura nei palinsesti presentati oggi durante l’incontro aziendale con il consiglio di amministrazione, un passaggio preparatorio alla presentazione ufficiale dell’offerta Rai prevista per il 27 giugno a Napoli.

A infiammare ulteriormente la situazione è intervenuto il giornalista Giuseppe Candela, che su X ha riportato alcuni retroscena. Secondo quanto spiegato, dopo Maggio Il Foglio avrebbe confermato la possibile presenza di Barbara D’Urso nei palinsesti Rai per volontà di Matteo Salvini.

Fonti Rai fanno sapere che Barbara D’Urso non figura nei palinsesti Rai. Saranno comunicati i titoli in onda fino a dicembre 2025, lo show di cui hanno parlato Foglio/Maggio sarebbe previsto a gennaio. La Lega insiste, Fratelli d’Italia non vuole rompere patto di non belligeranza — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 19, 2025



La vicenda, dunque, avrebbe creato una spaccatura all’interno della maggioranza: Forza Italia e Fratelli d’Italia si mostrerebbero contrari, desiderosi di tutelare il “patto di non belligeranza” con Mediaset che, due anni fa, aveva portato all’uscita della conduttrice. La Lega, invece, sarebbe favorevole al suo ritorno, dando origine a un acceso scontro politico.