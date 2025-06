Barbara D’Urso, una delle conduttrici più amate e discusse della televisione italiana, potrebbe presto fare il suo atteso ritorno sul piccolo schermo. Dopo un periodo di pausa, spuntano nuove indiscrezioni che la vedono protagonista nella stagione televisiva 2025/2026. Secondo quanto riportato dal noto esperto di tv Davide Maggio, il nome della D’Urso sarebbe già comparso.

Ecco dove.

Il presunto patto Rai-Mediaset e il mistero sulla cancellazione di Barbara D’Urso

Da tempo circolano voci su un tacito accordo tra Rai e Mediaset, che avrebbe ostacolato l’ingresso di Barbara D’Urso nel palinsesto della tv pubblica. Questa ipotesi nasce soprattutto a causa del rapporto turbolento e della separazione burrascosa tra la conduttrice e il gruppo Mediaset, che potrebbe aver influenzato le scelte strategiche della Rai. A confermare le difficoltà legate a questo scenario è stata anche Dagospia, che ha riportato come, all’ultimo minuto, il nome di D’Urso sia stato tolto dalle bozze ufficiali dell’offerta televisiva, alimentando così ulteriori dubbi sul suo futuro televisivo.

Barbara D’Urso, indiscrezione bomba sul suo ritorno in TV

Secondo un’indiscrezione lanciata da Davide Maggio, il nome di Barbara D’Urso sarebbe presente nelle bozze dell’offerta televisiva Rai per la stagione 2025/2026, attualmente in arrivo in Consiglio di Amministrazione, seppur in modo informale.

La proposta prevederebbe uno show in prima serata con la conduttrice, precisamente un programma di otto puntate in onda il venerdì a partire da gennaio. Maggio anticipa che la D’Urso potrebbe guidare otto prime serate su Rai 1, in un format che già suscita dibattito ancor prima di una conferma ufficiale. Si tratterebbe di un progetto che promette di rivisitare lo spirito di “Carramba”.

Il ritorno di Barbara D’Urso nella tv pubblica sembra dunque vicino, ma non è ancora del tutto certo. Sempre secondo Davide Maggio, infatti, ci sono due fazioni: chi ritiene che il progetto verrà scartato immediatamente e chi invece è convinto che alla fine la conduttrice otterrà il programma. Si vocifera che la decisione di darle spazio in Rai sia influenzata più da ragioni politiche che da valutazioni televisive.