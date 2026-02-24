Clima tesissimo a “Mattino Cinque”, dopo la notizia che è stata depositata la consulenza sul delitto di Garlasco da parte della professoressa Cristina Cattaneo, che potrebbe cambiare le carte in tavola. Le parole di Federica Panicucci.

Delitto di Garlasco, depositata la nuova consulenza della professoressa Cattaneo

L’anatomopatologa Cristina Cattaneo ha depositato la relazione relativa alla morte di Chiara Poggi, avvenuta nell’agosto del 2007.

Di ciò si è parlato questa mattina a “Mattino Cinque” con l’inviato Emanuele Canta che ha riferito che, la durata dell’azione omicidiaria potrebbe essere stata più lunga dei 23 minuti fissati dalle sentenze definitive. Ciò andrebbe a favore di Alberto Stasi che, ricordiamo, era a casa sua tra le 9.36 e le 12.20. Ciò potrebbe aprire la strada a una revisione del processo.

Delitto di Garlasco, Federica Panicucci esplode in diretta Tv: “Errore giudiziario clamoroso”

C’è attesa per sapere cosa ci sia sulla relazione consegnata dalla professoressa Cristina Cattaneo sul delitto di Garlasco. Come detto se ne è parlato a “Mattino Cinque”, con Federica Panicucci che, dopo le rivelazione dell’inviato Emanuele Carta, ha parlato apertamente di “errore giudiziario clamoroso“. Se le valutazione sull’effettiva durata dell’azione omicidiaria venissero confermate, la Procura di Pavia potrebbe avviare l’iter per la revisione della condanna. Umberto Brindani: “cambierebbe l’orario, la dinamica e anche forse il numero delle persone sulla scena.”