Aggredita e palpeggiata in via della Spiga: vittima una ragazza disabile

Una ragazza disabile è stata aggredita in via della Spiga, a Milano. L’uomo marocchino l’avrebbe molestata e picchiata, tentando poi di rubarle la borsa.

Una ragazza di 34 anni con disabilità è stata aggredita e molestata sessualmente in pieno centro a Milano, mentre camminava da sola all’alba. L’episodio è avvenuto in via della Spiga: il presunto aggressore, un 28enne, è stato arrestato dai carabinieri.

Milano, 34enne disabile aggredita e molestata in via della Spiga

Come riportato da Milano Today, una donna di 34 anni con disabilità è stata vittima di una violenta aggressione a sfondo sessuale all’alba di domenica 11 ottobre, nel centro di Milano.

L’episodio è avvenuto intorno alle 6.45 in via della Spiga, nel cuore del Quadrilatero della moda. Per il presunto responsabile, un cittadino marocchino di 28 anni, sono scattate le manette con le accuse di violenza sessuale e tentata rapina.

L’aggressione e il tentativo di rapina: decisivo l’intervento di una guardia giurata

Secondo la ricostruzione di Milano Today, la 34enne stava camminando da sola quando è stata avvicinata dall’uomo, che l’avrebbe immobilizzata con la forza, baciata sulle labbra contro la sua volontà e palpeggiata nelle parti intime. La donna ha cercato di liberarsi dalla presa, ma sarebbe stata colpita ripetutamente al volto con alcuni pugni, fino a cadere a terra.

In quel momento, l’aggressore avrebbe tentato di sottrarle la borsa, contenente un computer portatile e altri effetti personali.

A interrompere l’azione sarebbero state le grida della vittima, che hanno attirato l’attenzione di una guardia giurata in servizio in un negozio della zona. L’uomo ha immediatamente contattato il 112, fornendo indicazioni utili per rintracciare il presunto responsabile. Dopo il fermo, l’uomo è stato accompagnato nel carcere di San Vittore, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.