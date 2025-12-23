Un infermiere di 63 anni è stato arrestato a Taormina con l’accusa di abusi su un ragazzo di 14 anni disabile. L’indagine, partita dalla segnalazione di una scuola, ha ricostruito le violenze avvenute mentre il minorenne era affidato alle sue cure.

Infermiere arrestato per abusi su ragazzo disabile a Taormina

Come riportato da Palermo Today, un infermiere siciliano di 63 anni, originario di Partinico, è stato arrestato a Taormina con l’accusa di violenza sessuale aggravata su un ragazzo di 14 anni disabile.

La misura cautelare in carcere è stata emessa dal gip di Messina su richiesta della Procura, che riterrebbe l’uomo responsabile di aver approfittato dei momenti in cui il minore gli era affidato per accudirlo, sfruttandone le “ridotte capacità”. Attualmente il 63enne si trova nel carcere di Gazzi, a Messina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Abusi su minore disabile a Taormina: la scuola lancia l’allarme

Le investigazioni sono iniziate dopo una segnalazione da parte di una scuola e sono state condotte dal commissariato di Taormina mediante intercettazioni telefoniche e ambientali. Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Messina, l’infermiere avrebbe costretto il minore “a compiere e a subire atti sessuali”, sia all’interno della sua auto sia in un garage.