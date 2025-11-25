Scandalo in Prefettura a Rimini, indagato un funzionario di 61 anni per violenza sessuale su donne di origine straniera che si rivolgevano all’ufficio per pratiche di tipo burocratico.

Scandalo a Rimini, abusi su donne straniere che si rivolgevano in Prefettura

Sesso in cambio di favori con le pratiche burocratiche. E’ scandalo in Prefettura a Rimini, dove un funzionario è accusato di violenza sessuale su donne di origine straniera che si rivolgevano all’ufficio per pratiche burocratiche.

L’indagine, condotta dalla squadra mobile della Questura di Rimini, e coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, è terminata proprio oggi, 25 novembre, la giornata contro la violenza sulla donne. L’indagine era partita dopo la denuncia da parte di due donne per molestie, molestie che sarebbero avvenuto mentre il funzionario stava svolgendo le proprie mansioni, redigendo gli atti burocratici per le utenti.

Scandalo in Prefettura a Rimini. Un funzionario di 61 anni è infatti indagato per violenza sessuale nei confronti di donne di origine straniera. Per l’uomo, accusato di violenza sessuale commessa nell’espletamento delle proprie mansioni di pubblico dipendente, è scattato il codice rosso. Queste le parole di una delle due avvocate del funzionario, Claudia Puzone: “è una indagine complessa, abbiamo avuto gli atti da poco per cui stiamo lavorando alla posizione difensiva in attesa dell’interrogatorio preventivo. E ovviamente le informazioni sono riservate.“