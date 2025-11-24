Il caso della madre arrestata a Crotone ha riportato l’attenzione sulle forme più gravi di violenza familiare, mostrando come gli abusi possano consumarsi all’interno delle mura domestiche per lungo tempo prima di emergere. L’intervento delle autorità ha messo fine a una situazione drammatica, offrendo finalmente tutela ai minori coinvolti.

Crotone, obbligava i figli minori a fare sesso con lei: una condanna maturata dopo anni di sofferenze

Le indagini hanno ricostruito un contesto familiare segnato da continue violenze e imposizioni ai danni dei figli minorenni, costretti a subire comportamenti sessuali e a vivere in un clima di costante oppressione.

Le prime segnalazioni erano emerse anni fa, quando i bambini avevano trovato il coraggio di confidarsi con gli assistenti dei servizi sociali, facendo emergere un quadro di abusi e maltrattamenti confermato poi dai giudici.

Crotone, obbligava i figli minori a fare sesso con lei: madre 42enne arrestata

L’esecuzione della condanna è stata affidata ai carabinieri della Tenenza locale dopo che la decisione dei giudici è diventata definitiva. Le autorità investigative hanno delineato un quadro familiare segnato da episodi particolarmente gravi e accuratamente comprovati, elementi che hanno consentito di chiudere l’intero procedimento.

La 42enne residente a Isola Capo Rizzuto è stata quindi condotta nel carcere di Crotone, dove dovrà scontare gli otto anni di reclusione previsti dalla sentenza irrevocabile.