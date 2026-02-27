La serata delle cover del Festival di Sanremo 2026 celebra la poesia e l’eredità musicale di Lucio Dalla: Tommaso Paradiso sale sul palco insieme agli Stadio per interpretare L’ultima Luna, un brano simbolo della carriera del cantautore bolognese, legato anche al film cult Borotalco di Carlo Verdone. Un tributo che unisce generazioni diverse e racconta la forza senza tempo della musica italiana.

Tommaso Paradiso e gli Stadio cantano Lucio Dalla: un ponte tra generazioni della musica italiana

Il duetto tra Tommaso Paradiso e gli Stadio unisce due generazioni della musica italiana: per Paradiso è la prima esperienza al Festival, in gara con I romantici, mentre gli Stadio vantano una lunga storia nella kermesse, dagli esordi nel 1984 con Allo stadio fino alla vittoria nel 2016. La serata delle cover si prospetta tra i momenti più intensi dell’edizione 2026, grazie all’incontro tra la sensibilità pop e cinematografica di Paradiso e la solidità cantautorale degli Stadio. Un tributo che rinnova la tradizione musicale italiana, dimostrando come un brano classico possa continuare a emozionare nuove generazioni.

Serata cover Sanremo, perché Tommaso Paradiso ha scelto “L’ultima Luna”: significato e testo

Il brano apre l’album omonimo del 1980 e accompagna il film cult Borotalco di Carlo Verdone. La canzone, composta da sette strofe che esplorano il rapporto tra l’uomo, il cosmo e il tempo che passa, riflette sulla fine di un’epoca e sulla complessità della vita, toccando temi come il dolore, la guerra e l’emarginazione.

Su Verdone, Paradiso racconta a Il Giornale: “Gli ho detto che avrei fatto quel brano per immortalare anche l’immaginario stupendo che ha creato con quel film e quelli a venire”. L’omaggio segna anche un anniversario importante: dieci anni dalla vittoria degli Stadio con Un giorno mi dirai, e rappresenta una celebrazione della poetica di Dalla, sospesa tra quotidianità e sogno.

L’ultima Luna

La settima luna

Era quella del luna-park

Lo scimmione si aggirava

Dalla giostra al bar

Mentre l’angelo di Dio bestemmiava

Facendo sforzi di petto

Grandi muscoli e poca carne

Povero angelo benedetto

La sesta luna

Era il cuore di un disgraziato

Che, maledetto il giorno che era nato

Ma rideva sempre

Da anni non vedeva le lenzuola

Con le mani, con le mani sporche di carbone

Toccava il culo a una signora

E rideva e toccava

Sembrava lui il padrone

La quinta luna

Fece paura a tutti

Era la testa di un signore

Che con la morte vicino giocava a biliardino

Era grande ed elegante

Né giovane né vecchio

Forse malato

Sicuramente era malato

Perché perdeva sangue da un orecchio

La quarta luna

Era una fila di prigionieri

Che camminando

Seguivano le rotaie del treno

Avevano i piedi insanguinati

E le mani, e le mani, e le mani senza guanti

Ma non preoccupatevi

Il cielo è sereno

Oggi non ce ne sono più tanti

La terza luna

Uscirono tutti per guardarla

Era così grande

Che più di uno pensò al Padre Eterno

Sospesero i giochi e si spensero le luci

Cominciò l’inferno

La gente corse a casa perché per quella notte

Ritornò l’inverno

La seconda luna

Portò la disperazione tra gli zingari

Qualcuno addirittura si amputò un dito

Andarono in banca a far qualche operazione

Ma che confusione

La maggior parte prese cani e figli

E corse alla stazione

L’ultima luna

La vide solo un bimbo appena nato

Aveva occhi tondi e neri e fondi e non piangeva

Con grandi ali prese la luna tra le mani, tra le mani

E volò via, e volò via

Era l’uomo di domani

E volò via, e volò via

Era l’uomo di domani