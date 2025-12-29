Come è morta Brigitte Bardot: malattia, ricoveri e le parole di addio al marito

Come è morta Brigitte Bardot: malattia, ricoveri e le parole di addio al marito

Il decesso di Brigitte Bardot all’alba di domenica a Saint-Tropez, dopo un lungo periodo di malattia: come è morta e le sue ultime parole.

Gli ultimi mesi di Brigitte Bardot sono stati attraversati da una battaglia silenziosa contro la malattia, lontana dalle luci che l’avevano resa un mito. La sua morte, avvenuta all’alba nella quiete di Saint-Tropez, racconta un epilogo intimo e discreto, segnato dal progressivo declino fisico e da un addio vissuto nel riserbo, accanto alle persone e ai luoghi che aveva scelto come rifugio per gli ultimi anni di vita.

L’addio all’icona mondiale Brigitte Bardot

La morte di Brigitte Bardot segna la fine di un’era per il cinema mondiale e la chiusura di un capitolo dedicato all’impegno civile: trasformata da leggenda del cinema in difensore degli animali, la sua Fondazione ha rappresentato negli ultimi decenni la missione principale della sua vita. Il presidente francese Emmanuel Macron l’aveva definita una “leggenda del secolo”, simbolo universale della bellezza e della libertà francese.

Nonostante il riserbo della Fondazione, è noto che la salute dell’attrice fosse fragile, con due ricoveri ospedalieri tra ottobre e novembre, che l’avevano costretta a ritirarsi definitivamente nella tranquillità di Saint-Tropez. Come raccontava lei stessa a Vanity Fair: “Quando guardo le mie vecchie foto penso: carina quella ragazza, ma non sono io. Oggi penso solo agli animali“.

Come è morta Brigitte Bardot: la malattia, il ricovero e l’ultima frase al marito

Brigitte Bardot si è spenta all’alba di domenica, circondata dall’affetto del marito Bernard d’Ormale nella sua storica residenza, La Madrague, a Saint-Tropez, valutata circa 30 milioni di euro.

A rendere nota la scomparsa è stato Bruno Jacquelin, direttore stampa e pubbliche relazioni della Fondazione Brigitte Bardot, a Bfmtv: “Bernard d’Ormale era accanto a lei fino all’ultimo istante. Alle 05:55, con dolcezza, le ha sentito pronunciare la sua piccola parola d’amore, ‘piou piou’. E tutto è terminato“. La diva di film indimenticabili come E Dio creò la donna e Il disprezzo era fragile da settimane, dopo alcuni interventi chirurgici affrontati quest’autunno, di cui non è stata resa nota la natura.