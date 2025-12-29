Nell’ultima puntata di Domenica In, trasmessa poche ore dopo la morte di Brigitte Bardot, un momento musicale ha subito attirato l’attenzione e fatto discutere: la gaffe del programma non è passata inosservata agli occhi dei telespettatori. Ecco cosa è accaduto in diretta tv.

Brigitte Bardot: l’icona francese morta a 91 anni

Brigitte Bardot, celebre attrice, cantante e simbolo culturale del cinema francese, è morta il 28 dicembre 2025 all’età di 91 anni nella sua residenza di La Madrague a Saint-Tropez. La notizia è stata confermata dalla Fondazione Brigitte Bardot, che continua la sua missione di tutela degli animali, cause a cui Bardot si era dedicata con passione dopo il ritiro dalle scene nel 1973.

Come sottolineato dalla fondazione, il suo impegno continuerà “più che mai a promuovere l’opera di Brigitte Bardot e mantenere viva la passione per i suoi ideali“. Il presidente francese l’ha ricordata come una “leggenda del secolo” e un simbolo di una vita vissuta all’insegna della libertà.

“Da non credere”. Brigitte Bardot, tremenda gaffe a Domenica In: attimi di imbarazzo in diretta tv

Nell’anteprima dell’ultima puntata di Domenica In, andata in onda domenica 28 dicembre su Rai1, i telespettatori hanno assistito a un episodio che non è passato inosservato. Durante l’esibizione dei musicisti in studio, che stavano suonando il celebre brano “Disco Samba”, noto per il ritornello in cui viene citata Brigitte Bardot, il volume della canzone è stato improvvisamente abbassato prima che la parte più famosa venisse eseguita.

Mara Venier e gli ospiti – Enzo Miccio, Tommaso Cerno e Teo Mammucari – si sono fermati, smettendo di cantare e cercando di colmare il silenzio parlando d’altro. Il tutto è durato pochi istanti, ma è stato sufficiente perché il pubblico se ne accorgesse. Il momento, condiviso rapidamente sui social, è diventato virale.