Addio a Brigitte Bardot: l’icona del cinema francese è morta a 91 anni

È morta oggi, 28 dicembre 2025, Brigitte Bardot, leggenda del cinema francese e simbolo internazionale della cultura pop degli anni ’50 e ’60. L’attrice aveva 91 anni e lascia un’impronta indelebile nel mondo del cinema e nella società, grazie al suo talento e alla sua capacità di incarnare un’epoca di libertà e trasformazione culturale.

Brigitte Bardot: dagli schermi di Parigi al cuore del mondo

Nata a Parigi il 28 settembre 1934, Bardot iniziò la sua carriera come ballerina e modella prima di conquistare il grande pubblico con film leggendari come Et Dieu… créa la femme. Negli anni successivi divenne protagonista di capolavori della Nouvelle Vague francese, incarnando il fascino e l’indipendenza femminile che hanno definito un’intera generazione. La sua presenza magnetica sullo schermo e la sua personalità ribelle l’hanno resa un’icona globale, amatissima dai fan e studiata dai critici cinematografici.

Negli anni ’70 Bardot abbandonò progressivamente il cinema per dedicarsi alla sua grande passione: la tutela degli animali. Nel 1986 fondò la Fondazione Brigitte Bardot, impegnata nella protezione degli animali in Francia e nel mondo. Oltre alla sua carriera artistica, la sua vita è stata segnata da prese di posizione pubbliche e spesso controverse, che hanno alimentato dibattiti e discusso questioni sociali e culturali.

Negli ultimi tempi, Brigitte Bardot aveva affrontato diversi problemi di salute, che avevano reso la sua vita più riservata e lontana dai riflettori. Recentemente era stata ricoverata in Francia per alcune complicazioni mediche, ma era poi tornata a casa sotto stretta sorveglianza medica. Purtroppo, oggi la sua salute ha cessato di reggere e l’icona francese si è spenta all’età di 91 anni, circondata dai ricordi di una vita straordinaria e da chi le era vicino. La notizia della sua morte segna la fine di un’era per il cinema francese e lascia un vuoto nel cuore dei suoi fan in tutto il mondo.