Brigitte Bardot, icona del cinema francese, è stata ricoverata nuovamente presso l’ospedale Saint-Jean di Tolone, dove si trova da circa dieci giorni. L’attrice, 91 anni, aveva già trascorso alcune settimane in ospedale lo scorso ottobre per un intervento chirurgico e aveva smentito le false voci sulla sua morte.

Brigitte Bardot: vita privata e ultimi progetti

Nonostante l’età avanzata, Brigitte Bardot resta una figura di grande fascino e influenza nel mondo del cinema e della cultura francese. Dopo essersi ritirata dalle scene nel 1973, ha dedicato la sua vita alla tutela degli animali attraverso la Fondation Brigitte Bardot.

Negli ultimi anni vive in relativa solitudine nella sua villa di Saint-Tropez, immersa nella natura e lontana dai riflettori, circondata dai suoi animali. Recentemente ha pubblicato un libro, Mon BBcédaire, in cui ripercorre episodi della propria vita, ricordi cinematografici e riflessioni personali, evocando la nostalgia per il passato e la sua villa La Madrague.

Brigitte Bardot torna in ospedale: ricoverata da dieci giorni, i fan in apprensione

Brigitte Bardot è stata nuovamente ricoverata presso l’ospedale Saint-Jean di Tolone, dove si trova da circa dieci giorni, come riportato dal quotidiano locale Var-Matin. L’attrice francese, 91 anni, aveva già trascorso alcune settimane in ospedale lo scorso ottobre, per un breve intervento chirurgico, dopo il quale era tornata a casa a Saint-Tropez per completare la convalescenza.

In quel caso, Bardot aveva smentito con fermezza le false voci sulla sua morte, rassicurando i fan sulle sue condizioni. Al momento non sono stati diffusi dettagli specifici sul motivo dell’ultimo ricovero, mentre la famiglia e la cerchia più stretta mantengono massimo riserbo, continuando a garantire la privacy dell’icona del cinema.