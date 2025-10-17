Brigitte Bardot, celebre icona del cinema francese e simbolo di libertà e anticonformismo, si trova da tre settimane ricoverata presso l’ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel sud della Francia. Tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni.

Brigitte Bardot: vita privata e impegno per gli animali

Da decenni lontana dai riflettori cinematografici, Brigitte Bardot vive a La Madrague, a Saint-Tropez, dedicandosi con passione alla protezione degli animali attraverso la fondazione che porta il suo nome, istituita nel 1986.

La sua vita privata è segnata da una profonda attenzione per i suoi animali e da un impegno costante nella causa animalista, che l’ha resa protagonista anche di iniziative culturali recenti, come campagne di adozione e pubblicazioni editoriali che ripercorrono la sua carriera e riflessioni personali.

La sua figura continua a esercitare fascino e influenza: dai film che l’hanno resa un’icona di libertà e anticonformismo, ai libri fotografici e documentari dedicati alla sua vita, Bardot rimane un punto di riferimento nella cultura francese, nonostante il silenzio forzato imposto dalla fragilità attuale.

Brigitte Bardot in ospedale da tre settimane: le sue condizioni

Brigitte Bardot, leggendaria attrice francese e simbolo degli anni ’60, si trova attualmente ricoverata da tre settimane presso l’ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel Var. Secondo quanto riportato dai media locali, la diva, che ha compiuto 91 anni lo scorso 28 settembre, ha subito un intervento chirurgico legato a una grave malattia.

La natura precisa della patologia non è stata resa nota per rispettare la privacy della famiglia, ma fonti vicine indicano che l’operazione è stata necessaria dopo un peggioramento delle sue condizioni. Pur essendo ancora fragile, Bardot sta seguendo un percorso di recupero sotto stretta sorveglianza medica e potrebbe essere dimessa nei prossimi giorni, se la sua situazione clinica continuerà a evolversi favorevolmente. Non si tratta del primo ricovero recente: già nel gennaio 2023 l’attrice aveva avuto problemi respiratori che richiesero un trattamento urgente.