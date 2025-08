Malore improvviso per Jorge Costa: il direttore sportivo del Porto muore a 53 anni

Il calcio portoghese è in lutto per la scomparsa di Jorge Costa, direttore sportivo del Porto, morto improvvisamente all’età di 53 anni a causa di un malore. Figura storica del club, sia da giocatore che da dirigente, Costa lascia un vuoto profondo nel mondo sportivo.

Jorge Costa: una carriera leggendaria legata ai colori del Porto

Jorge Costa, conosciuto affettuosamente in patria come O Bicho, ha legato indissolubilmente la propria carriera al Porto, vestendo la maglia dei “Dragoes” per oltre un decennio e collezionando 383 presenze con 25 reti. Con il club ha conquistato otto titoli nazionali, una Champions League nel 2004 sotto la guida di José Mourinho, una Coppa Uefa e una Coppa Intercontinentale.

In nazionale ha difeso i colori del Portogallo per 50 partite, segnando due gol. Dopo l’esperienza da calciatore – conclusa allo Standard Liegi – si è dedicato alla carriera da allenatore, per poi tornare al Porto come dirigente sportivo.

Il club ha voluto salutarlo con un messaggio commosso attraverso i propri canali ufficiali:

“Jorge Costa ci ha lasciato. Uno di noi, un leader, un capitano, un modello. Un simbolo del Porto. Grazie per essere stato con il Porto fino alla fine. Addio, Jorge Costa”.

Grave lutto nel calcio portoghese. Jorge Costa, direttore sportivo del Porto ed ex colonna della nazionale lusitana, è morto oggi, giovedì 5 agosto, all’età di 53 anni in seguito a un arresto cardiaco. Secondo quanto riportato da A Bola, Costa si sarebbe sentito male intorno alle 12:30, poco dopo aver concluso un’intervista con una televisione locale, mentre si trovava al centro sportivo di Olival.

Le sue condizioni sono apparse subito molto critiche: è stato soccorso immediatamente dallo staff medico del club, che ha tentato la rianimazione con l’ausilio di un defibrillatore. Il dirigente è stato poi trasferito d’urgenza all’ospedale Sao Joao di Porto, dove è deceduto nel primo pomeriggio.

Nonostante gli sforzi dei sanitari, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile: sarebbe deceduto a causa di un arresto cardiaco-respiratorio. Costa aveva già avuto un infarto nel 2022, superato senza apparenti complicazioni. La notizia ha rapidamente fatto il giro del Paese, gettando nello sconforto il mondo sportivo lusitano.