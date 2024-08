Paola Ferrari è tornata a scagliarsi contro Elodie. La giornalista non ha gradito le parole che la cantante ha pronunciato durante la presentazione del Calendario Pirelli 2025, di cui è una delle protagoniste.

Paola Ferrari contro Elodie: il motivo

Elodie è una delle protagoniste del Calendario Pirelli 2025. Durante la presentazione del The Cal 2025, la Di Patrizi ha espresso il suo pensiero sulla lotta al patriarcato, sottolineando ancora una volta che utilizza il suo corpo come preferisce e se ne frega delle critiche. Paola Ferrari avrebbe mai potuto tacere? Giammai. Tramite il suo profilo Instagram, ha condiviso una foto del lato B della cantante e si è lasciata andare all’ennesima invettiva ripetitiva.

Le parole ripetitive di Paola Ferrari

Paola Ferrari ha tuonato:

“Elodie politicamente può e deve pensarla come vuole, ma rivendicare la lotta al Patriarcato e la libertà delle delle donne facendo vedere il Lato B è profondamente scorretto. Le battaglie delle donne hanno altri valori. E la mercificazione del corpo non è fra questi”.

Come al solito, la giornalista pretende di dettare legge, sostenendo di essere l’unica portatrice ‘sana’ dei valori delle donne. Chi è lei per dire che “la libertà delle donne” non si fa “facendo vedere il lato B“? Tra l’altro, perché sarebbe “scorretto“? Chi lo stabilisce? Da quando in qua, un artista che usa il suo corpo come performer si macchia di “mercificazione“? Con le domande, volendo, potremmo continuare all’infinito, magari prendendo spunto dal profilo Instagram della Ferrari che, ad essere onesti, non è così ‘casto’.

Tutti contro Paola Ferrari: i fan sono con Elodie

Mentre Elodie ha del tutto ignorato l’ennesimo attacco della Ferrari, i fan si sono fatti sentire. Tra i commenti al post di Paola si legge: “Che io sappia il patriarcato si combatte con la libertà di essere se stessi e di scegliere anche di apparire come meglio si crede, rispettando la propria personalità. Basta con questa questi giudizi perfidi e basta ipocrisie“, oppure “Sempre meglio postare foto in costume coi cani col seno ritoccato malissimo su Photoshop. Grande Paola Ferrari tu si che lotti per il patriarcato“, o ancora “Comincia a togliere i filtri quando posti le foto e non farti illuminare con i fari quando sei in onda… poi ne riparliamo… ti rode proprio non essere più giovane è il secondo post che fai su Elodie…“.