Elodie posa per il calendario Pirelli: un grande traguardo per l'ex talento di Amici.

Elodie è una delle protagoniste del nuovo calendario Pirelli, il The Cal 2025. L’artista non si aspettava di essere scelta, per lei era un sogno, e adesso può dirsi più che soddisfatta degli scatti realizzati.

Da anni, ormai, Elodie utilizza il suo corpo per lanciare messaggi importanti. Sognava di essere scelta come modella per il calendario Pirelli, ma non pensava che tra tante donne italiane potessero scegliere davvero lei per il The Cal 2025. La Di Patrizi è stata immortalata dall’americano Ethan James Green, insieme ad un altro gruppo di talenti scelti dal fotografo.

Elodie: le parole sul calendario Pirelli

Intervistata dal Corriere della Sera, Elodie ha raccontato così l’esperienza di fare da modella per il calendario Pirelli:

“Questo Cal è un elogio anche del diritto alla diversità e al mondo queer, dal quale sono stata accolta e amata quando sono andata via di casa. (…) Ho scattato le immagini del Pirelli con indosso una sottoveste di velo e mi è piaciuto: ho avuto la sensazione di uno sguardo del fotografo gentile e molto rincuorante”

Il fotografo Ethan James Green, anche lui protagonista del calendario Pirelli, ha preso come filo conduttore le parole Refresh & Reveal. Non a caso, i suoi scatti non sono dei semplici nudi, ma vere e proprie rivelazioni.

Elodie: il suo rapporto con l’erotismo e la nudità

Con una sottoveste di velo bianca, che lascia intravedere le sue forme, e i capelli sciolti che le ricadono sulle spalle: Elodie, nelle immagini del calendario Pirelli, è a dir poco bellissima. Appare del tutto a suo agio, ma questo non sorprende. Ha dichiarato: