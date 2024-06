Elodie ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair nella quale ha parolato di vati remi: dal rapporto con il suo corpo all’essere donna oggi, da Iannone all’ex Marracash e anche del prossimo Sanremo.

Elodie: “Ho preso in considerazione l’ipotesi di congelare gli ovuli”

Elodie ha parlato di una possibile gravidanza: “Figli? Ci sto pensando. Ho anche preso in considerazione l’ipotesi di congelare gli ovuli. Cosa mi ha frenata fino a qui? La paura di non essere una brava madre, di non riuscire a conciliare maternità e carriera, a cui non voglio rinunciare. Di subire la vita che viene stravolta“. La cantante ha aggiunto: “Nel momento in cui riusciremo a riconoscere che non esiste un’unica rigida idea di famiglia saremo tutti più felici: due uomini, due donne, una madre e il suo bambino, una coppia poliamorosa. La sfera affettiva dovrebbe essere un luogo intoccabile. Divento pazza, feroce, quando qualcuno si permette di giudicarla“.

I temi trattati dalla cantante

Elodie, sui diritti e parità di genere, ha dichiarato: “Noi donne siamo ancora troppo permissive. Io sono un po’ un sergente, con il mio compagno e con gli uomini che ho vicino. Per ogni gesto che mi fa suonare il campanello d’allarme del patriarcato pretendo spiegazioni“. Durante l’intervista, la cantante ha parlato anche del prossimo Sanremo: “Conti dà sicurezza, è già stato sul palco dell’Ariston, mette serenità, ma perché non una donna al suo posto? Magari una con la carriera di Antonella Clerici sarebbe stata perfetta“.

