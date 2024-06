È morta Francesca Frongia, truccatrice della Rai e collaboratrice in diversi programmi televisivi, tra cui “Chi l’ha visto?”.

La redazione del programma condotto da Federica Sciarelli ha espresso profondo cordoglio sul profilo Instagram. Anche Davide Di Pietro, consigliere di Amministrazione Rai, l’ha ricordata con un post su Facebook.

Tra le persone più legate a Frongia c’era Bianca Guaccero, che le ha dedicato una toccante lettera sui social. “Amica mia, come si fa, come si può ora, senza di te”, ha scritto la conduttrice, ricordando il forte legame iniziato nel 2008 a Sanremo. Guaccero ha rievocato i momenti di lavoro insieme, come quando Frongia passò una notte in bianco per truccarla da Michael Jackson in “Tale e Quale Show”, perché voleva fosse perfetto.

La conduttrice ha ringraziato l’amica per essere stata al suo fianco nei successi, nelle cadute e nelle semplici giornate. “È stato un privilegio condividere il mio lavoro con te, ed è stato un regalo della vita, condividere una lunga e indimenticabile parte del viaggio mano nella mano”. Il dolore in questo momento è immenso: “Proverò a trasformare il dolore in qualcosa che possa riscattare tutto quello che hai lasciato dentro di me. Ma ora non ci riesco… non riesco a contenerlo questo dolore”.