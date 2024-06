Mara Venier lascia 'Domenica In'? Ecco da chi verrà sostituita, le ultime in...

Mara Venier chiude Domenica In e lascia la trasmissione? Le ultime rivelazioni della conduttrice in un'intervista a Il Messaggero

Durante un’intervista rilasciata a “Il Messaggero”, la conduttrice, Mara Venier, commenta l’ultima stagione in onda di Domenica In, ma un dettaglio non è passato inosservato: lascia la trasmissione?

Mara Venier lascia davvero Domenica In?

Nonostante le difficoltà affrontate in questa edizione del programma, Mara Venier non è ancora pronta a dire addio: quella 2024-2025 sarà la sua sedicesima edizione e quasi con certezza l’ultima, a rivelarlo è la conduttrice a Giorgia Cardinaletti in una intervista a TG1 Mattina Estate:

«Sicuramente sarà l’ultimo anno mio, perché non è che posso arrivare a Domenica In col bastone».

Inoltre, la conduttrice, aggiunge:

«Lo dico sempre ma sarà così, devo dire che già vivo una tragedia dentro casa perché mio marito Nicola non è assolutamente d’accordo e probabilmente ha ragione anche lui».

Le difficoltà di Mara Venier

Questa stagione si è rivelata particolarmente ardua per la conduttrice, in modo particolare si ricorda il caso scoppiato dopo la lettura del comunicato, letto in diretta dopo il Festival di Sanremo.

Il contenuto del comunicato riguardava il cantante Ghali che ha parlato di genocidio oltre il mare, ma Mara Venier ha ricevuto molti attacchi social anche per l’episodio nel quale è stato protagonista Dargen D’Amico, interrotto bruscamente mentre affrontava il tema dei migranti nello speciale di Domenica In, in merito a ciò, nell’intervista a Il Messaggero, sottolinea:

«Ci sono rimasta molto male, ne ho sofferto tantissimo. Oggi non lo rileggerei. Io lo lessi praticamente in diretta, ne ignoravo il contenuto».

La conduttrice ribadisce che questa edizione, ricca di polemiche e contestazioni, è stata «la peggiore di tutte quelle fatte fin qui».

Il futuro di Domenica In e di Mara Venier

Inoltre, la conduttrice rivela chi potrebbe essere il prossimo conduttore del programma:

«Il mio successero? Alberto Matano. Lui sarebbe perfetto. E dopo di lui, fra qualche anno, a Stefano De Martino. Anche lui è in gamba».

Per quanto riguarda invece, la prossima stagione, Mara Venier ha le idee molto chiare: ha annunciato di non voler essere più sola, ma di aggiungere una sedia al suo fianco: