Un messaggio di riconoscimento

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha recentemente espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto dagli Alpini, sottolineando il loro contributo fondamentale alla sicurezza dei cittadini. In occasione della 96esima adunata nazionale a Biella, il Capo dello Stato ha evidenziato come le Penne Nere siano un esempio di onore, senso del dovere e umanità.

Questo riconoscimento non è solo un tributo alla storia del Corpo, ma anche un invito a riflettere sul loro ruolo attuale nella società italiana.

Fraternità e solidarietà

Durante l’adunata, si è celebrato non solo il passato glorioso degli Alpini, ma anche i valori di fraternità e solidarietà che caratterizzano l’Associazione Nazionale Alpini (A.n.a). Mattarella ha dedicato un pensiero speciale ai caduti, sottolineando l’importanza di ricordare coloro che hanno sacrificato la propria vita per il bene della patria. Questo momento di commemorazione è un richiamo alla responsabilità collettiva di mantenere vivi questi valori, soprattutto in tempi difficili.

Impegno nel volontariato e nella Protezione Civile

Il Presidente ha anche messo in luce l’impegno degli Alpini nelle attività di volontariato, in particolare nel supporto al sistema di Protezione Civile nazionale e regionale. Questo aspetto del loro operato è cruciale, poiché dimostra come gli Alpini non siano solo un corpo militare, ma una vera e propria risorsa per la comunità. La loro dedizione nel rispondere alle emergenze e nel fornire assistenza in situazioni critiche è un esempio di patriottismo attivo, che merita di essere riconosciuto e valorizzato.

Un augurio di successo

In chiusura del suo messaggio, Mattarella ha augurato a tutti i partecipanti all’adunata un pieno successo nella giornata di celebrazione. Questo augurio rappresenta non solo un riconoscimento del loro operato, ma anche un invito a continuare a lavorare insieme per il bene della collettività. Gli Alpini, con la loro storia e i loro valori, rimangono un simbolo di unità e forza per l’Italia, un esempio da seguire per le future generazioni.