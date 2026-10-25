Nel tardo pomeriggio di ieri la Plaza Catalunya di Barcellona è stata teatro di una manifestazione improvvisa, nata da iniziative sui social e non preventiva. Centinaia di giovani si sono congregati nella zona più centrale della città, dando inizio a un evento di protesta che rapidamente è sfuggito al controllo delle autorità.

Escalation della violenza: veicoli rovesciati e danni ai trasporti

Nel corso della serata, parte dei presenti ha iniziato a rovesciare auto e moto parcheggiate nei pressi della piazza, creando una scena di caos visivo e acustico. Alcuni manifestanti hanno inoltre danneggiato le pensiline degli autobus, ostacolando il normale funzionamento del trasporto pubblico. L’intervento della polizia catalana (Mossos d’Esquadra) è stato immediato e massiccio, con decine di agenti antidisturbio schierati per contenere la situazione.

Coinvolgimento di circa 600 persone

Le forze dell’ordine hanno stimato che più di 600 persone fossero presenti nell’area durante i momenti di maggiore tensione. La capacità di gestire un afflusso così imponente ha messo a dura prova le risorse di ordine pubblico, provocando scontri fisici che hanno lasciato feriti un totale di 15 agenti.

Arresti, minorenni e conseguenze legali

Al termine degli scontri, la polizia ha proceduto all’arresto di 128 individui, di cui 73 minorenni. Gli arresti sono stati effettuati sia per violenza contro la proprietà pubblica e privata sia per aggressioni a legittima difesa contro gli agenti. Il sindaco di Barcellona, Jaume Collboni, ha condannato con veemenza gli atti di violenza, promettendo che i responsabili “non la passeranno liscia”. Ha inoltre specificato che ci saranno conseguenze a livello giudiziario e patrimoniale sia per i maggiorenni sia per i genitori dei minorenni coinvolti.

Danni economici: saccheggi e attività commerciali colpite

Tra le conseguenze materiali della notte, almeno 14 negozi sono stati saccheggiati, subendo danni ingenti e perdite commerciali. I danni alle auto, alle moto e alle infrastrutture di trasporto hanno ulteriormente aggravato il bilancio economico dell’incidente, spingendo le autorità a valutare le modalità di ricostruzione e risarcimento.

Gli interventi di contenimento, le dichiarazioni del sindaco e le azioni giudiziarie in programma delineano un quadro in cui le autorità intendono dare una risposta ferma a episodi di questo tipo, con l’obiettivo di ristabilire l’ordine pubblico e di tutelare i diritti dei cittadini e dei commercianti.