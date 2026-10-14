Meteo, tregua dopo i temporali: temperature in rialzo ma nel weekend cambia tutto

Il meteo in Italia è in evoluzione: dopo i temporali delle ultime ore, l’anticiclone riporterà condizioni più stabili e temperature in rialzo. Ecco le ultime previsioni.

Dopo le piogge intense e i temporali che hanno provocato disagi in diverse regioni, il meteo concede una tregua all’Italia, con l’anticiclone pronto a riportare condizioni più stabili e temperature in rialzo. Restano però alcune criticità al Sud, in particolare in Molise e in Sicilia, mentre per il fine settimana si profila la possibile arrivo di una nuova perturbazione.

Maltempo, temporali in Molise e danni a Lipari: chiesti interventi urgenti

L’ondata di maltempo che ha interessato diverse zone d’Italia ha provocato disagi soprattutto in Molise, dove le precipitazioni intense si sono accompagnate a un calo delle temperature. Le condizioni meteorologiche e del mare sono peggiorate rapidamente, con temporali alternati a brevi pause fino alla serata.

Le piogge hanno causato allagamenti in alcune aree, portando a diverse segnalazioni alla Polizia Municipale. Nonostante il peggioramento, i collegamenti marittimi tra Termoli e le Isole Tremiti si sono svolti regolarmente.

Situazione critica anche in Sicilia, in particolare nelle isole Eolie. Dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito Lipari, l’amministrazione comunale ha chiesto al presidente della Regione Siciliana di dichiarare lo stato di crisi.

Il sindaco Riccardo Gullo ha richiamato l’attenzione sui danni provocati dalle piogge e sui detriti trascinati dall’acqua, sottolineando la necessità di predisporre «interventi urgenti» per affrontare le conseguenze dell’evento meteorologico.

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Dopo il passaggio del fronte perturbato, lo scenario meteorologico è destinato a migliorare progressivamente grazie al ritorno dell’alta pressione sull’Europa occidentale e sul Mediterraneo centrale. Secondo le previsioni del 14 ottobre, tra mercoledì e venerdì sono attese condizioni prevalentemente stabili e soleggiate su gran parte della Penisola, anche se nelle prossime ore potranno persistere nubi e precipitazioni residue. Le ultime piogge potranno interessare alcuni tratti dell’Appennino e le regioni meridionali, mentre venerdì non si esclude una nuova fase d’instabilità all’estremo Sud per l’avvicinamento di una circolazione depressionaria dalla Grecia.

Sul fronte delle temperature, i valori sono destinati a risalire soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna, dove potranno superare le medie del periodo, mentre al Sud resteranno generalmente in linea con quelle stagionali. La tregua potrebbe tuttavia avere durata limitata: per il fine settimana si profila infatti un possibile nuovo peggioramento, con l’arrivo di un’altra perturbazione.