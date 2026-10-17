Scontri e disordini davanti alla stazione di Bologna: la protesta studentesca è degenerata con idranti, lacrimogeni e sette fermati. Il sindaco Matteo Lepore condanna la violenza.

Davanti alla stazione di Bologna la protesta di studenti si è trasformata in una serie di scontri con le forze dell’ordine, con l’impiego di idranti e lacrimogeni per contenere la situazione. Le immagini dalla Piazza Medaglie d’Oro raccontano di un gruppo di manifestanti incappucciati che ha lanciato una quantità elevata di sassi e oggetti, mentre decine di biciclette a noleggio sono state gettate a terra.

L’aria è risultata densa di gas lacrimogeni e la protesta si è estesa verso i viali limitrofi, interessando anche la centrale Via Indipendenza.

Sequenza degli eventi e intervento delle forze dell’ordine

La dinamica della giornata descrive un corteo partito da piazza Minghetti con slogan contro il caro-vita e gli aumenti dei prezzi, che ha attraversato via Farini e via Marconi prima di arrivare in prossimità della stazione.

Qui, una porzione del gruppo si è staccata e ha diretto la propria azione verso la piazza antistante, lanciando fumogeni bottiglie di vetro e transenne. La reazione delle forze dell’ordine, composte da Polizia e Carabinieri ha incluso l’uso di idranti e ulteriori lanci di lacrimogeni per disperdere i partecipanti ritenuti più violenti.

Luoghi degli scontri e misure di contenimento

Oltre a Piazza Medaglie d’Oro alcune tensioni sono state segnalate lungo i viali di circonvallazione, con blocchi a pochi centinaia di metri dall’area della stazione, tra il Ponte di Via Matteotti e Via Indipendenza. La via antistante la stazione è stata presidiata da forze dell’ordine in tenuta antisommossa, con caschi e scudi, per impedire ulteriori spostamenti del corteo: anche in questi punti si è fatto ricorso a lacrimogeni e idranti per il contenimento.

Numeri, arresti e impatto sui beni pubblici

Al termine delle operazioni, le autorità hanno comunicato che sette i fermati riconducibili agli episodi di violenza registrati in zona stazione. Tra i danni più visibili, oltre alle biciclette di servizio capovolte, si registrano segnali di danneggiamento di arredi urbani e ostacoli lasciati in strada dai manifestanti. La vicenda rientra in una giornata di mobilitazione che ha visto studenti scendere in piazza in diverse città, ma ciò che ha fatto notizia a Bologna è stata la degenerazione del corteo e la rottura dell’ordine pubblico in prossimità del nodo ferroviario.

Presenza e ruolo delle autorità in strada

Le forze dell’ordine hanno presidiato gli accessi principali alla stazione e gli snodi stradali di uscita, con l’intento di impedire che il concentrarsi delle persone potesse portare a escalation ulteriori. Il dispositivo schierato ha riguardato sia forze di polizia a piedi sia mezzi per la dispersione, attivati nei punti in cui il lancio di oggetti ha reso impossibile mantenere la distanza di sicurezza tra manifestanti e agenti.

Dichiarazioni del sindaco Matteo Lepore

Il sindaco di BolognaMatteo Lepore ha preso posizione sulla vicenda definendo le immagini e gli episodi rilevati «Le scene a cui stiamo assistendo in queste ore nella zona della stazione sono inaccettabili». Lepore ha aggiunto che «la devastazione dei beni pubblici, i danneggiamenti e la violenza non hanno alcuna giustificazione», invitando chi partecipa alle manifestazioni a distinguere i motivi della protesta da chi usa la piazza per atti distruttivi.

Appello del primo cittadino e sostegno alle forze dell’ordine

Nel suo intervento il primo cittadino ha rivolto un appello ai giovani: «siate i primi a isolare chi usa una manifestazione come pretesto per sfogare la propria rabbia e devastare la vostra città». Ha inoltre osservato che «Chi usa la violenza scredita per prima cosa le ragioni di chi manifesta» e ha espresso vicinanza alle forze dell’ordine impegnate sul posto, sottolineando come «Siamo vicini alle forze dell’ordine che stanno provando a contenere i disordini e una manifestazione che non ci risulta fosse autorizzata».

La situazione resta monitorata dalle autorità locali e dalle forze dell’ordine, mentre la città conta i danni alle infrastrutture urbane e avvia le verifiche sui fatti che hanno portato agli arresti. L’episodio a Bologna si inserisce nel più ampio contesto delle mobilitazioni studentesche in varie località, con l’attenzione rivolta ora alle cause del conflitto e alle responsabilità di chi ha provocato la degenerazione degli scontri.