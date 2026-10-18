Un episodio violento è scattato sul territorio della Cisgiordania, dove Heidi Levine fotoreporter del Washington Post è stata aggredita mentre documentava la raccolta annuale delle olive da parte dei contadini palestinesi. L’attacco, avvenuto nel villaggio di Abu Falah, è stato perpetrato da un gruppo di coloni israeliani, provocando profonde preoccupazioni a Washington.

Secondo le testimonianze raccolte, circa ottanta coloni, alcuni con il volto coperto, si sono avvicinati a un uliveto terrazzato, hanno appiccato il fuoco agli alberi e hanno lanciato pietre contro i palestinesi intenti nella raccolta.

Alcuni agricoltori hanno reagito a loro volta con pietre, ma la violenza è degenerata rapidamente, portando all’intervento delle forze di occupazione.

Aggressione a Abu Falah: dettagli sull’attacco

Le forze di sicurezza israeliane, giunte sul posto dopo l’accaduto, hanno sparato gas lacrimogeni verso i palestinesi, intensificando la confusione. In più, un testimone ha riferito di aver udito colpi di arma da fuoco e di aver visto almeno un colono armato aprire il fuoco.

Le vittime, tra cui la giornalista americana, sono state trasportate in ospedali nella zona di Ramallah per ricevere cure.

Reazioni delle autorità israeliane

All’epoca dei fatti, l’esercito israeliano non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, lasciando il posto a speculazioni sulla risposta delle autorità. La mancanza di un commento immediato ha alimentato le critiche internazionali, con molte organizzazioni per i diritti umani che hanno chiesto un’indagine approfondita e la punizione dei responsabili.

Condanna degli Stati Uniti e richiesta di fermo intervento

Il segretario di Stato Marco Rubio ha espresso la sua profonda turbata durante una dichiarazione tenuta presso la Joint Base Andrews alle porte di Washington. Rubio ha sottolineato che gli Stati Uniti non possono accettare che giornalisti, anche cittadini americani, vengano colpiti mentre svolgono il loro lavoro in una zona già segnata da tensioni.

“Siamo molto turbati da quelle immagini e da ciò a cui stiamo assistendo”, ha affermato Rubio, invitando Israele a “intervenire con fermezza” contro ogni forma di violenza. La sua dichiarazione ha fissato una linea chiara: Washington richiede un comportamento più rigoroso da parte delle forze israeliane per proteggere i civili e i media.

Implicazioni per le relazioni USA-Israele

L’incidente rischia di influenzare le già complesse relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Israele. Se da un lato Washington resta un fermo alleato di Gerusalemme, dall’altro la pressione interna per difendere la libertà di stampa e i diritti umani sta crescendo. Il consenso pubblico negli USA, turbato dalla visione di una giornalista ferita, potrebbe spingere il governo a riconsiderare il livello di tolleranza verso gli abusi commessi nei territori occupati.

Nel frattempo, le autorità palestinesi hanno denunciato l’evento come parte di una più ampia strategia di intimidazione da parte dei coloni, mirata a ostacolare la tradizionale raccolta delle olive fondamentale per l’economia locale. Gli abitanti di Abu Falah hanno promesso di continuare la raccolta nonostante le minacce, ricordando che gli ulivi rappresentano una parte vitale della loro identità culturale.

Il caso di Heidi Levine rimane al centro di un dibattito più ampio sulla sicurezza dei giornalisti nei territori contesi, sulla responsabilità delle forze di occupazione e sulla necessità di una risposta coordinata da parte della comunità internazionale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se le pressioni diplomatiche porteranno a cambiamenti concreti sul campo.