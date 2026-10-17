Ballando con le stelle, il duello tra Safroncik e Lini tra critiche e chimica

Ballando con le stelle, il duello tra Safroncik e Lini tra critiche e chimica

Anna Safroncik e Leonardo Lini hanno attraversato una serata di contrasti in pista, fra giudici severi e voci di un nascente sentimento.

L’ultima puntata di Ballando con le stelle ha messo al centro dell’attenzione la coppia formata da Anna Safroncik e dal maestro Leonardo Lini. Dopo aver ricevuto quasi il massimo dei voti nella settimana precedente, i due sono scesi in pista con un punteggio molto inferiore: 22 punti, quasi la metà di quanto ottenuto in precedenza.

Il risultato ha scatenato una serie di commenti pungenti da parte della giuria.

Le critiche dei giudici: da “bellissimi” a “demotivati”

Nel video di presentazione, Anna ha definito le ultime settimane “difficili” e ha attribuito parte della responsabilità al poco sostegno ricevuto dal partner di ballo. Il suo timore è stato subito colto da Barbara d’Urso che ha affermato: “Mi aspettavo di più da voi.

Siete bellissimi, ma la tua performance è stata pesante, Anna”. La reazione dell’attrice è stata immediata: “Sono demotivata”, ha dichiarato, aggiungendo che le prime settimane erano state molto più entusiaste.

La giuria non si è fermata qui. Carolyn Smith ha puntualizzato che la motivazione deve venire da Anna stessa, non dal suo maestro.

Il ruolo del ballerino è quello di guidare, non di alimentare il senso di sconfitta ha osservato. A completare il coro di rimproveri, Ivan Zazzaroni ha ricordato che non aveva mai sentito un concorrente così demotivato alla terza puntata, consigliandole di “divertirsi di più” e di non mettere in discussione l’autorità del maestro.

In risposta, Safroncik ha tentato di spiegare il proprio stato d’animo: “Il suo modo di ballare è la mia bussola nella pista. Quando manca quel collegamento mi sento persa”. Ha aggiunto che, soprattutto nel tango, la comunicazione fisica è fondamentale: “Sentivo i gesti, ora non lo percepisco più”, ha concluso, lasciando intendere una rottura nel dialogo con Lini.

Dietro le quinte: la scelta della coppia e i primi segnali di intesa

Secondo alcune indiscrezioni, l’abbinamento non sarebbe stato frutto di una semplice decisione di produzione. Anna Safroncik avrebbe chiesto espressamente di essere accoppiata con Leonardo Lini attirata dalla sua esperienza come campione dell’edizione irlandese del programma. In un’intervista rilasciata poche ore prima della prima esibizione, l’attrice ha dichiarato: “Voglio provare cosa significhi ballare con un vero professionista, sentire prese che normalmente non avrei mai potuto fare”.

Questa dichiarazione ha alimentato le speculazioni di molti telespettatori, i quali hanno iniziato a osservare ogni gesto dietro le quinte. I profili social di Safroncik e Lini sono stati invasi da foto e brevi video che li ritraggono sorridenti, a volte con sguardi prolungati verso l’altro. I commenti degli utenti su Instagram sono rapidamente diventati un tripudio di teorie: “c’e’ qualcosa di più”, “si sta nascendo una storia”.

Il ruolo dei social nella percezione del pubblico

Le piattaforme digitali hanno amplificato la percezione di un possibile legame affettivo. Ogni scatto dietro le quinte è stato analizzato come se fosse una prova tangibile di un’intimità crescente. Il pubblico ha notato, ad esempio, come Leonardo aiutasse Anna a sistemare il vestito prima dell’esibizione o come i due si scambiassero brevi parole di incoraggiamento, gesti che nella dinamica tipica di un concorrente-maestro potrebbero passare inosservati.

Nonostante la tensione emersa in pista, entrambi i protagonisti hanno mantenuto un silenzio diplomático riguardo a qualsiasi evoluzione sentimentale. Le loro dichiarazioni pubbliche sono state limitate a discorsi tecnici sulla preparazione dei passi e sull’importanza della chimica coreografica.

La combinazione di un punteggio insoddisfacente, le critiche della giuria e le voci di un possibile rapporto fuori dal contesto professionale ha trasformato la coppia Safroncik-Lini in quella più discussa della stagione. Resta da vedere se il lavoro di squadra potrà ritrovare l’armonia necessaria per migliorare i risultati, o se le tensioni interne porteranno a un cambiamento di coppia nelle prossime puntate.

Per ora, il pubblico segue con attenzione ogni nuovo passo, sperando che la bravura di Leonardo possa “martellare” la motivazione di Anna, come suggerito dalla giuria, e che, se esiste davvero un sentimento nascosto, possa emergere in un modo o nell’altro durante il percorso del talent show.