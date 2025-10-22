Flirt in corso a “Ballando con le Stelle“? Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe nata una nuova coppia al dance show di Milly Carlucci. Ecco di chi si tratta.

Ballando con le Stelle, è nata una nuova coppia? L’Indiscrezione

La ventesima edizione di “Ballando con le Stelle” sta avendo molto successo ma, a parte la gara, a far parlare è anche il gossip.

L’amore infatti sarebbe sbocciato nel dietro le quinte del dance show di Milly Carlucci, con indiscrezioni che si susseguono. Non sarebbe in realtà la prima volta che nasce una coppia all’interno del programma, ricordiamo ad esempio Ema Stokholma si era innamorata di Angelo Madonia. Ma adesso, qual è la coppia nata a “Ballando con le Stelle”? Scopriamolo insieme.

Beppe Convertini, attore e conduttore e protagonista di questa nuova edizione di “Ballando con le Stelle” ne è certo: Andrea Delogu e Nikita Perotti sono una coppia: “guardate che sono una bella coppia loro due. Si vede proprio che si amano, ragazzi è evidente, ma poi anche quando ballano è sublime e si nota anche lì la passione. C’è sempre passione, sensualità e trasporto, poi non sappiamo come andrà a finire tra loro.” Ma, sarà davvero così? I fan ci sperano e sono alla ricerca di qualche segnale che confermi questa indiscrezione. La complicità tra i due sembra comunque evidente, con Andrea che aveva detto che per lei Nikita è una manna da cielo perché si prende cura di lei e di lui si fida davvero molto. Insomma, staremo a vedere.