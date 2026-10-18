Le strade di Parigi e Bordeaux si sono trasformate in un palcoscenico di cosplay, dove eroi dei cartoni e icone sportive hanno guidato le proteste.

Durante le recenti manifestazioni che hanno interessato la capitale francese e la città di Bordeaux, la tradizionale immagine del manifestante è stata stravolta da una valanga di costumi ispirati alla cultura pop. Tra le vie di Parigi, sui famosi Champs-Élysées, e nei quartieri di Bordeaux, gruppi di giovani hanno sfilato con parrucche, armature e insegne colorate, trasformando la protesta in un vero e proprio spettacolo visivo.

L’effetto è stato immediatamente amplificato sui social network, dove foto e video dei cosplayer hanno rapidamente guadagnato migliaia di visualizzazioni, suscitando curiosità e discussioni sulla natura dell’attivismo contemporaneo.

Anime e manga in prima linea: Goku, Luffy, Kizaru e compagnia

Tra i protagonisti più visibili, i fan di Dragon Ball hanno portato in piazza l’iconico Goku mimando il celebre attacco “Kamehameha” contro una bicicletta già in fiamme, gesto che ha suscitato sia stupore che applausi.

Accanto a lui, la bandiera di One Piece sventolava alta, simbolo di libertà e ribellione, mentre cosplayer hanno interpretato il capitano Luffy e l’ammiraglio Kizaru. Anche personaggi di Naruto sono comparsi: Piccolo ha animato la folla, mentre l’“Organizzazione Alba”, gruppo ninja ispirato alla serie, si è radunato sugli Champs-Élysées, enfatizzando il legame tra fantascienza giapponese e azione di piazza.

Il gesto di Goku contro una bicicletta in fiamme

Il momento clou è stato il fumo che avvolgeva la bicicletta, seguito dall’eseguzione di un “Kamehameha” improvvisato: una scarica di energia immaginaria che ha rischiarato la scena, creando un contrasto visivo tra il fuoco reale e l’effetto scenico. Questo atto, puramente simbolico, è stato interpretato da molti come una metafora della “lotta contro il fuoco” delle tensioni sociali, conferendo alla protesta una nota di teatralità e ironia.

Supereroi, videogiochi e icone musicali nella folla

Non sono mancati i classici del genere occidentale: Batman e Captain America hanno assunto posizioni di rilievo, sventolando scudi e mantelli lungo le strade di Parigi e Bordeaux. Gli appassionati di videogiochi hanno fatto sentire la loro presenza con i famosi goblin di Clash of Clans che hanno intrattenuto la massa con coreografie ispirate al famoso video-game. Alcuni manifestanti hanno scelto di indossare la maglietta dell’ex fuoriclasse argentino Lionel Messi trasformandola in un simbolo di dissentimento, mentre un altro ha optato per l’omaggio a Michael Jackson incanalando l’energia del re del pop nella tensione delle strade.

Il ruolo dei social e la percezione mediatica

Nonostante l’impatto visivo dei costumi, la copertura mediatica ha continuato a focalizzarsi sugli scontri più violenti che hanno coinvolto strade e negozi. I video dei cosplayer, caricati rapidamente sui social, hanno ottenuto milioni di visualizzazioni, ma hanno faticato a distogliere l’attenzione dai danni materiali e dalle aggressioni. Questa dicotomia ha evidenziato come la cultura pop possa fungere da lente d’ingrandimento per la protesta, ma non sempre riesca a smuovere la narrativa dominante, che rimane incentrata su violenza e caos.