Attacchi con droni sono stati segnalati nella notte a San Pietroburgo e nella regione di Leningrado, in Russia. Colpiti il centro dati del social network VKontakte e la sottostazione elettrica Vostochnaya

Attacchi con droni sono stati segnalati nella notte a San Pietroburgo e nella regione di Leningrado, in Russia. Tra le infrastrutture che sarebbero state colpite figurano il centro dati del social network VKontakte e la sottostazione elettrica Vostochnaya. In città si sarebbero verificati anche blackout, mentre numerosi utenti hanno segnalato problemi nell’accesso a VK e ad alcuni servizi collegati.

A riferire gli attacchi è stata l’agenzia di stampa russa Tass, che ha riportato le dichiarazioni del governatore della regione di Leningrado, Alexander Drozdenko. Secondo quanto comunicato dal governatore, le difese aeree avrebbero abbattuto complessivamente 126 droni. Il bilancio degli attacchi e l’entità dei danni restano tuttavia da chiarire.

Russia, il centro dati di VKontakte preso di mira dai droni

L’ufficio stampa di VK ha confermato che il centro dati dell’azienda, situato nell’oblast di Leningrado, è stato preso di mira da un attacco con droni. La notizia arriva mentre diversi utenti lamentano anomalie nel funzionamento di VKontakte, una delle principali piattaforme social russe, e dei servizi associati.

Le interruzioni sono state rilevate anche da NetBlocks, organizzazione che monitora la connettività e i disservizi della rete Internet a livello internazionale.

Le segnalazioni hanno alimentato i timori di possibili conseguenze sulle infrastrutture digitali, anche se non è ancora chiaro in quale misura le anomalie siano direttamente riconducibili ai danni riportati.

Le rassicurazioni dell’azienda e i blackout nella regione

Nonostante le segnalazioni degli utenti, VK ha assicurato che i propri servizi continuano a essere accessibili in condizioni di normalità. Una dichiarazione che si affianca alle numerose testimonianze di problemi tecnici comparse online nelle ore successive all’attacco.

Parallelamente, da San Pietroburgo sono arrivate segnalazioni di blackout e tra gli obiettivi indicati figura anche la sottostazione elettrica Vostochnaya. Al momento non sono disponibili elementi sufficienti per definire con precisione l’impatto sulle forniture energetiche o sulle attività del centro dati.

Le autorità russe hanno riferito dell’intervento delle difese aeree, ma restano da verificare l’entità dei danni alle strutture coinvolte e le conseguenze effettive degli attacchi. Le informazioni disponibili provengono principalmente da fonti russe e da segnalazioni di monitoraggio della rete.