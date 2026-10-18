Applausi e grande partecipazione in piazza San Pietro per il ritorno pubblico di papa Leone XIV, per l'Angelus, dopo il ricovero e l'intervento al Policlinico Gemelli.

Applausi e grande partecipazione in piazza San Pietro per il ritorno pubblico di papa Leone XIV, che domenica 18 ottobre si è affacciato puntualmente a mezzogiorno dalla finestra del Palazzo Apostolico per recitare l’Angelus. Il Pontefice è tornato in Vaticano soltanto il giorno precedente, dopo il ricovero al Policlinico Agostino Gemelli di Roma per un intervento al polmone destro.

La sua prima apparizione dopo le dimissioni è stata accolta con entusiasmo dai fedeli presenti in piazza. Durante la preghiera, il Papa ha ringraziato medici, infermieri e tutte le persone che gli sono state vicine con le loro preghiere, annunciando che riprenderà gradualmente le proprie attività.

Il messaggio del Papa: “Cariche e responsabilità non tolgono il dovere di giustizia”

Nel corso dell’Angelus, Leone XIV ha dedicato una riflessione al rapporto tra fede, responsabilità e giustizia, richiamando il passo evangelico “Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio“.

“In Gesù contempliamo un Dio che non teme la storia e viene invece ad abitarla. Il suo Regno non toglie le cariche e le responsabilità umane.

Chiede però di vivere senza compromessi, liberi da cattive ambizioni e ingiusti interessi, anteponendo a tutto il Regno di Dio e la sua giustizia“, ha affermato il Pontefice.

Il Papa ha quindi sottolineato l’importanza di essere “veritieri, senza soggezione e ipocrisia, liberi per il bene“. Un richiamo alla necessità di vivere gli incarichi e le responsabilità senza rinunciare ai principi morali e alla ricerca della giustizia.

Il ringraziamento ai medici e ai fedeli: “Riprenderò gradualmente le mie attività”

Una parte significativa del discorso è stata dedicata alle persone che hanno accompagnato Leone XIV durante i giorni di ricovero. “Grazie a chi ha pregato per me, ho sentito il vostro sostegno“, ha detto il Papa, esprimendo una particolare riconoscenza ai medici, agli infermieri e a tutto il personale del Policlinico Gemelli.

Il Pontefice ha aggiunto che l’esperienza della malattia gli ha permesso di sentire ancora più da vicino la condizione di chi affronta problemi di salute e momenti di fragilità.

“Superata questa fase delicata, come sapete adesso riprenderò gradualmente le mie attività, sempre con l’aiuto di Dio e le vostre preghiere. Grazie ancora a tutti e buona domenica“, ha concluso.

Durante l’apparizione, Leone XIV ha letto il testo preparato con un ritmo pacato e senza esitazioni evidenti, apparendo in condizioni complessivamente buone. Il ritorno all’Angelus rappresenta così un primo appuntamento pubblico dopo le dimissioni, mentre il recupero proseguirà secondo le indicazioni dei medici.