Papa Leone XIV, i medici che lo hanno operato hanno confermato le dimissioni del Pontefice. Domani sarà in Piazza San Pietro per il consueto Angelus.

Papa Leone XIV e l’intervento subito per rimuovere il tumore maligno dal polmone, arrivano buone notizie dall’ospedale Gemelli in Roma, dove è stato ricoverato: si tratta di notizie che certamente fanno rincuorare i tantissimi fedeli che nel corso dei giorni scorsi si sono assiepati sotto la sua camera per portargli il massimo conforto in questo momento difficile.

Papa Leone XIV fuori dall’ospedale, confermato l’Angelus per domani

In attesa di vedere le immagini di Papa Leone XIV fuori dall’ospedale in attesa di tornare a Città del Vaticano, emergono i primi dettagli relativi al proseguo della sua convalescienza dopo l’operazione.

Innanzitutto è stato confermato l’Angelus Apostolico che come ogni domenica sarà celebrato da Piazza San Pietro.

Si tratterà di una prima occasione di confronto con i fedeli in merito all’intervento affrontato ed inoltre è una prova di forte presenza per Prevost che tornerà lì dove la settimana scorsa aveva svelato al mondo tramite un annuncio l’avvento del tumore.

Restando in tema di celebrazioni eucaristiche, Leone non lascerà il Gemelli quest’oggi senza aver celebrato messa, difatti sarà presente nella sala situata al decimo piano che per l’occasione è stata trasformata in una cappella.

Papa Leone XIV, l’ospedale Gemelli annuncia le dimissioni

La sala stampa vaticana ha diffuso l’ultimo bollettino medico sulle condizioni di Papa Leone XIV, il documento è stato redatto e firmato dai medici, Stefano Margaritora e Luigi Carbone.

I medici dell’ospedale romano non terranno alcuna conferenza stampa per informare i media rispetto alla salute di Papa Leone, questo perché il comunicato presentato contiene al suo interno tutte le informazioni principali relative alle dimissioni.

Il pontefice quindi, come riporta Leggo.it, farà ritorno a Palazzo Apostolico dove potrà nuovamente prendere confidenza con i propri spazi e le proprie abitudini. Si attende tuttavia l’esito dell’esame istologico che, con tutta probabilità, sarà svelato la prossima settimana, così da avere un quadro definitivo rispetto all’operazione compiuta dai medici e subita da Prevost.